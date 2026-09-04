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Судитимуть експосадовця міської адміністрації з Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Судитимуть експосадовця міської адміністрації з Луганщини
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 04.09.2026

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією завершили розслідування корупційної схеми посадовця однієї з релокованих міських військових адміністрацій Луганської області.

Обвинувальні матеріали щодо розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах уже передано на розгляд суду. Про це офіційно повідомила пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

⚠️ Фіктивний проєкт реконструкції осель для переселенців
Судитимуть експосадовця міської адміністрації з Луганщини 02
Служба безпеки України

Слідчі з’ясували, що у 2023 році очільник одного з відділів МВА підписав контракт із комерційною структурою. Компанія мала виготовити проєкт реконструкції споруди під тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб.

Правоохоронці зібрали докази повної відсутності правових підстав для виконання таких робіт. Посадовець не мав офіційного погодження від балансоутримувачів цієї будівлі.

Він також проігнорував обов’язкові процедури державних публічних закупівель і не склав економічного обґрунтування видатків.

Попри численні порушення закону, чиновник підписав платіжні документи та перерахував державні гроші на рахунки підрядної фірми. Сам проєкт відновлення приміщення так і не було втілено в життя.

Наразі обвинувальні матеріали вже перебувають на розгляді в суді.

⚖️ Повторний злочин та загроза тюремного терміну
Судитимуть експосадовця міської адміністрації з Луганщини 01
Служба безпеки України

Правоохоронці кваліфікували вчинені дії за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про розтрату майна у великих розмірах із використанням службового становища під час воєнного стану.

Це вже другий обвинувальний акт за цією кримінальною статтею стосовно зазначеного посадовця. Раніше співробітники СБУ викрили його на масштабній розтраті державних фінансів, передбачених на регіональний екологічний проєкт.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ГУ Нацполіції в Луганській області за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо трьох зрадників, які очолили незаконні органи «влади» на захоплених територіях Луганської області.

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