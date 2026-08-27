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Польща готова виробляти ракети PAC-3 для Patriot разом з Україною

Денис Молотов
Денис Молотов
Польща готова виробляти ракети PAC-3 для Patriot разом з Україною
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Польща має необхідні потужності та готова розпочати на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем «Patriot». Варшава також допускає співпрацю з Україною у цьому напрямку, повідомляє «Європейська правда» в четвер, 27 серпня.

Про це 27 серпня заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі.

📢 «Польща є однією з країн, які заявили про спроможність і готовність виробляти PAC-3 у Польщі… Ми розглядаємо виробництво засобів ураження PAC-3 у Європі як щось важливе, що зміцнює європейську безпеку», – заявив Залевський.

За його словами, розгортання виробництва перехоплювачів PAC-3 за межами США важливе не лише для Європи, а й для самих Сполучених Штатів через дефіцит виробничих потужностей.

Польща пропонує співпрацю Україні та Німеччині

Варшава не розглядає можливе виробництво PAC-3 як конкуренцію з українськими або німецькими оборонними підприємствами.

📢 «Ми не хочемо конкурувати ані з українцями, ані з німцями, ані з будь-ким іншим. Тож якщо було б можливо створити певну форму співпраці між компаніями, між країнами – це добре», – наголосив Залевський.

Він окремо зазначив, що збільшення виробництва перехоплювачів має допомогти не тільки країнам НАТО, а насамперед Україні.

📢 «Це виробництво безумовно має підтримувати не лише НАТО, але й Україну, можливо, насамперед Україну, у першу чергу», – заявив польський посадовець.

За словами Залевського, можливі різні формати співпраці.

📢 «Важливо, що ми маємо свої потужності, маємо компетенції, і ми хотіли б долучитися до цього виробництва. І якщо виявиться, що це буде разом з українцями, або з німцями, або з українцями та німцями – це добре. Бо ми не хочемо конкурувати, ми хочемо зміцнити нашу безпеку», – підкреслив він.

Наразі Польща веде переговори з виробником перехоплювачів PAC-3 Lockheed Martin та американською адміністрацією.

📢 «Ми очікуємо, з одного боку, промислових рішень, а з іншого боку – політичних рішень», – резюмував Залевський.

Таким чином, остаточного рішення про запуск виробництва PAC-3 у Польщі або створення спільного виробництва з Україною наразі немає. Варшава заявила про наявність потужностей і готовність долучитися до такого проєкту, однак для його реалізації ще потрібні відповідні промислові та політичні рішення.

Раніше Польща вже передавала Україні ракети PAC-3 для комплексів «Patriot». Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомляв, що йшлося про п’ять перехоплювачів. У серпні польське Міноборони також заявило про підготовку рішення щодо передачі Україні додаткових ракет.

👉 Також нагадаємо, що Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує наступного місяця відвідати Сполучені Штати Америки. Головна мета поїздки — переконати президента Дональда Трампа передати Україні частину американських запасів ракет-перехоплювачів до систем «Patriot».

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