Комбінована російська атака на Одещину ракетами та БпЛА

На Одещину відбулась чергова комбінована російська повітряна атака. Ворог для атаки використав ракети та ударні безпілотники, що призвело до пожежі в районі порту. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на своєму каналі в Telegram у понеділок, 21 жовтня.

📢 «Ворог атакував Одеську область ракетами та ударними безпілотниками. Унаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа. На щастя, постраждалих і загиблих немає», – зазначив Кіпер.

Крім того, уламки ракет спричинили займання сухої рослинності та покинутої будівлі в Одеському районі. На щастя, ніхто не постраждав, а пожежники швидко впоралися з ліквідацією вогню.

Кіпер також повідомив, що після удару ракетами, російські сили запустили безпілотники. Але всі вони були збиті завдяки ефективній роботі протиповітряної оборони.

Цієї ж ночі російські війська атакували Київ дронами. Падіння уламків було зафіксовано в кількох районах столиці, зокрема у Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському. Також повідомлялося про авіаудари на Сумщині, внаслідок яких постраждала критична інфраструктура, залишивши кілька населених пунктів без електрики.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в ракетах виробництва Північної Кореї (КНДР), яка постачає їх росії, було знайдено компоненти, виготовлені західними компаніями. Україна закликає міжнародну спільноту до посилення санкцій проти росії та КНДР. Він також зазначив, що рф та КНДР все ще мають можливість отримувати компоненти західного виробництва для створення зброї, що є прямою загрозою міжнародній безпеці.