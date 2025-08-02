Зрадникам із окупаційної «поліції» рф загрожує до 15 років ув’язнення

Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно двох колаборантів, які займають керівні посади в окупаційних підрозділах так званої «поліції» рф на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Обох фігурантів оголошено в розшук. Про це повідомляє пресслужба СБУ в луганській області.

ℹ️ За даними слідства, один з обвинувачених очолює так званий «відділ мвс рф “Стахановський”», який діє в місті Кадіївка. Ще з 2014 року він відкрито підтримував збройні формування бойовиків і приєднався до створеного окупантами «мвс лнр». У подальшому він очолив «Стахановський гувд», а після формування структур російської «поліції» у 2023 році став керівником місцевого відділу в Кадіївці.

ℹ️ Друга фігурантка — керівниця незаконного міграційного підрозділу так званого «відділу мвс рф “Троїцький”». За даними СБУ, вона бере активну участь у примусовій паспортизації населення та у впровадженні кремлівських програм русифікації неповнолітніх. Зокрема, вона змушує батьків оформлювати російські паспорти для дітей і підлітків.

☝️ Обом підозрюваним інкримінують порушення ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційну діяльність. Ця стаття передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обвинувальні матеріали скеровано до суду. Розслідування вели оперативники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що за даними Служби безпеки України, підозру оголошено засновнику та гендиректору компанії, які організували повноцінну господарську діяльність у тісній взаємодії з представниками так званої окупаційної «влади лнр», а також з російськими державними органами й структурами.