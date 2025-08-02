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Зрадникам із окупаційної «поліції» рф загрожує до 15 років ув’язнення

Денис Молотов
Денис Молотов
Зрадникам із окупаційної «поліції» рф загрожує до 15 років ув’язнення

Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно двох колаборантів, які займають керівні посади в окупаційних підрозділах так званої «поліції» рф на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Обох фігурантів оголошено в розшук. Про це повідомляє пресслужба СБУ в луганській області.

ℹ️ За даними слідства, один з обвинувачених очолює так званий «відділ мвс рф “Стахановський”», який діє в місті Кадіївка. Ще з 2014 року він відкрито підтримував збройні формування бойовиків і приєднався до створеного окупантами «мвс лнр». У подальшому він очолив «Стахановський гувд», а після формування структур російської «поліції» у 2023 році став керівником місцевого відділу в Кадіївці.

ℹ️ Друга фігурантка — керівниця незаконного міграційного підрозділу так званого «відділу мвс рф “Троїцький”». За даними СБУ, вона бере активну участь у примусовій паспортизації населення та у впровадженні кремлівських програм русифікації неповнолітніх. Зокрема, вона змушує батьків оформлювати російські паспорти для дітей і підлітків.

Зрадникам із окупаційної «поліції» рф загрожує до 15 років ув’язнення☝️ Обом підозрюваним інкримінують порушення ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційну діяльність. Ця стаття передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обвинувальні матеріали скеровано до суду. Розслідування вели оперативники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що за даними Служби безпеки України, підозру оголошено засновнику та гендиректору компанії, які організували повноцінну господарську діяльність у тісній взаємодії з представниками так званої окупаційної «влади лнр», а також з російськими державними органами й структурами.

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