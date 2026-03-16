До суду передали справу злочинця, що мобілізував луганців до армії рф

Мобілізація на Луганщині стала підставою для кримінальної справи проти колаборанта, який забезпечував окупаційні війська «мобілізаційним ресурсом». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Слідчі Служби безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо зрадника, який організовував примусовий призов мешканців Луганщини до армії окупантів.

За матеріалами слідства, фігурант є мешканцем Луганська, який у 2014 році підтримав російську агресію та почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Відтоді він служив у структурі так званих «військових комісаріатів лнр».

Зокрема, колаборант обіймав такі посади:

«начальника відділу військового комісаріату лнр по Жовтневому та Ленінському районам міста Луганська»;

«заступника військового комісара лнр»;

«військового комісара Станично-Луганського району лнр».

Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року він виконував вказівки представників міноборони рф та накази ватажка окупаційної адміністрації леоніда пасічника.

☝️ За даними слідства, колаборант організовував насильницьку мобілізацію цивільних жителів Луганська для участі у війні проти України.

Правоохоронці зібрали свідчення громадян, яких підлеглі фігуранта примусово мобілізували. Ці особи вижили лише завдяки тому, що під час бойових дій потрапили у полон до Сил оборони України.

Наразі обвинувачений очолює так званий «військовий комісаріат» у Станиці Луганській. Також він виконує функції «заступника голови призовної комісії муніципального утворення», займаючись «призовом» місцевих чоловіків до окупаційної армії.

Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

📌 Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганської області. Українські правоохоронці вживають заходів для його затримання та притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

