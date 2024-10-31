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Колаборанту з Лисичанська заочно повідомлено про підозру

Денис Молотов
Денис Молотов
Колаборанту з Лисичанська заочно повідомлено про підозру

Служба безпеки України (СБУ) зафіксувала протиправну діяльність керівника «воєнно-історичного клубу ім. 279-ї стрілецької Лисичанської дивізії», який проводить пропагандистські заходи, що підтримують російські окупаційні сили. Колаборанту заочно повідомлено про підозру, інформує пресслужба СБУ в Луганській області.

Відомо, що після російської окупації Лисичанська цей чоловік тісно співпрацював з представниками окупаційної адміністрації.

Під виглядом «реконструкцій» подій «великої вітчизняної війни» та пошукової діяльності колаборант пропагує російський імперський підхід до історії, поширює радянську символіку та героїзує дії окупантів.

З початку 2023 року фігурант організував у місті серію так званих «патріотичних» заходів, спрямованих на підтримку російської пропаганди та брав активну участь в агітаційній роботі місцевої «влади».

Серед масових акцій, проведених за підтримки цього колаборанта – участь у масових акціях на честь «воїнів-афганців», церемоніях з перепоховання загиблих радянських бійців «красногвардійців» та ін. На цих заходах, виступаючи з промовами разом із представниками окупантів, він публічно вихваляв агресора.

Крім того, колаборант неодноразово давав інтерв’ю проросійським медіа, включно з телеканалом «россия 24» та блогерами так званих «Z-воєнкорів», у яких відкрито висловлював підтримку окупантам.

Він також веде власний YouTube-канал, де транслює російську пропаганду (победобєсіє). Постійно намагається провести хибні паралелі та пов’язати перемогу у Другій світовій війні з теперішньою агресією рф проти України.

Колаборанту з Лисичанська заочно повідомлено про підозру

СБУ повідомила фігуранту про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за колабораційну діяльність. Злочинцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування наразі проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Колаборанту з Лисичанська заочно повідомлено про підозру

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила дії організаторок окупаційних виборів та псевдореферендуму на тимчасово окупованих (ТОТ) росією територіях Луганської області.

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