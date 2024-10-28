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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Організаторкам «виборів путіна» на ТОТ Луганщини повідомлено про підозру

Денис Молотов
Денис Молотов
Організаторкам «виборів путіна» на ТОТ Луганщини повідомлено про підозру

Служба безпеки України (СБУ) викрила дії організаторок окупаційних виборів та псевдореферендуму на тимчасово окупованих (ТОТ) росією територіях Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

На основі зібраних доказів цим злочинним особам висунули підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Серед підозрюваних — так звана «голова територіальної виборчої комісії» у Сокологірську (раніше — Первомайськ). Також ще п’ятеро «членів виборчих комісій», створених окупантами у містах Сватове, Білокуракине та Айдар (колишній Новопсков).

Слідство встановило, що в березні 2024 року ці особи добровільно організували підготовку до так званих «виборів» на окупованих територіях Луганщини на користь російського диктатора.

Вони виконували роботу на ТОТ, пов’язану з організацією виборчих дільниць, складанням списків виборців, видачею бюлетенів та агітаційних матеріалів, підрахунком голосів і формуванням протоколів з попередньо узгодженими й заздалегідь відомим результатами.

Троє з цих осіб, включаючи очільницю «територіальної виборчої комісії», також були причетні до проведення незаконних «волевиявлень» на користь російської адміністрації в минулі роки. Зафіксовано їхню участь у псевдореферендумі 2022 року та так званих «виборах» до муніципальних структур у 2023 році.

Наразі за встановленими фактами триває досудове розслідування. Його здійснюють працівники ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним контролем Луганської обласної прокуратури.

Організаторкам «виборів путіна» на ТОТ Луганщини повідомлено про підозру

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ передали до суду обвинувальні матеріали стосовно чотирьох посадовців так званої «лнр», підозрюваних у співпраці з окупаційною владою.

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