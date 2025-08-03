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Кількість загиблих від російського удару по Краматорську зросла

Денис Молотов
Денис Молотов
Кількість загиблих від російського удару по Краматорську зросла

Унаслідок російського обстрілу житлового будинку в центрі Краматорська кількість жертв зросла до чотирьох. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у неділю, 3 серпня.

📢 «Внаслідок атаки загинуло щонайменше чотири особи, з яких тіло однієї людини рятувальники дістали з-під завалів, ще 13 людей зазнали поранень», — йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.

☝️За даними рятувальників, ударом було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового будинку, після чого виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив площу в 1200 квадратних метрів. На місці події працювали підрозділи ДСНС, які повністю ліквідували загоряння.

Також зазначається, що рятувальники вже розібрали понад 185 тонн уламків зруйнованих конструкцій.

☝️ Нагадаємо, 31 липня у центрі Краматорська стався потужний вибух: російські війська прицільно обстріляли п’ятиповерховий житловий будинок. Попередньо повідомлялося про трьох загиблих.

👉 Також повідомлялось, що Миколаїв знову став ціллю російських ракетних обстрілів. Зафіксовано значні руйнування житлового сектора та інфраструктурних об’єктів. У результаті атаки постраждали мирні мешканці

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