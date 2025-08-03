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Удар по Миколаєву: вогонь, руйнування та поранені цивільні

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Миколаєву: вогонь, руйнування та поранені цивільні

У ніч на 2 серпня Миколаїв знову став ціллю російських ракетних обстрілів. Зафіксовано значні руйнування житлового сектора та інфраструктурних об’єктів. У результаті атаки постраждали мирні мешканці, повідомили в ДСНС України, опублікувавши відповідні кадри з місця події.

📢 «Серед поранених – семеро людей. Госпіталізовано трьох чоловіків віком 32, 57 та 74 роки. Ще четверо отримали медичну допомогу безпосередньо на місці — їхній стан не вимагав госпіталізації», – йдеться в офіційному повідомленні.

Ракетний удар призвів до серйозних пошкоджень житлових будинків та міської інфраструктури. Знищено або пошкоджено низку багатоквартирних і приватних осель. Зокрема, за інформацією Миколаївської ОВА, зруйновано щонайменше три приватні будинки, а ще 23 приватних і 12 багатоповерхових зазнали різного ступеня пошкоджень.

Окрім житлової забудови, обстріл торкнувся і транспортних засобів. Шість автомобілів отримали пошкодження. Також постраждали магазин будівельних матеріалів, місцева крамниця та відділення поштового зв’язку.

☝️ Унаслідок вибухів на місці виникли пожежі, які рятувальники оперативно локалізували та загасили.

За уточненими даними обласної військової адміністрації, атака сталася 2 серпня о 22:01.

📢 «Станом на ранок у лікарні перебувають двоє постраждалих — 57-річний та 74-річний чоловіки. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Ще одному, 32-річному, надали амбулаторну допомогу», — уточнили в Миколаївській ОВА.

Увечері того ж дня місто зазнало ще одного ракетного удару, після якого спалахнули нові пожежі. Відомо, що пошкодження отримали щонайменше 30 об’єктів цивільної інфраструктури.

Також під вогнем опинилася Куцурубська громада Миколаївського району. За інформацією військових адміністрацій, упродовж 2 та 3 серпня ворог здійснив три атаки FPV-дронами по території громади. На щастя, втрат серед цивільних немає.

👉 Нагадаємо, у ніч проти неділі, 3 серпня, армія рф здійснила масштабну атаку по Харківській області із застосуванням ударних дронів. Найбільше постраждали Харків, Чугуїв та Балаклія, де зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури, пожежі та травмованих мирних мешканців.

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