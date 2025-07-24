Харків під авіаударом: зруйновані будинки, поранені діти

В день четверга, 24 липня, російські окупанти завдали авіаудару керованими авіабомбами (КАБ) по центру Харкова, в результаті чого постраждали щонайменше 42 людини, включаючи шестеро дітей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Ударом пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок і 3 приватні оселі у Шевченківському та Холодногірському районах. Вибуховою хвилею вибито понад 600 вікон, згоріли 7 авто, ще 18 — серйозно пошкоджено.
📉 Постраждали також об’єкти інфраструктури:
- цех текстильного підприємства;
- адмінбудівля одного з КП;
- складські приміщення;
- дорожнє покриття, на якому утворилася вирва.
💡 Пошкодження трансформаторної підстанції — не критичне. Електропостачання обіцяють відновити до кінця дня.
👶 Серед постраждалих — двоє немовлят (віком 28 днів і 1 місяць), півторарічна дитина, 10-річна дівчинка та двоє підлітків по 17 років.
«Те, що сталося — це тероризм. Прямий удар рф по мирному населенню без жодного військового об’єкта поблизу», — наголосив мер.
Мобільний ЦНАП вже завтра працюватиме неподалік місця прильоту — жителі зможуть подати заяву на компенсацію через програму єВідновлення. Запитів на розселення поки що немає.
🔹 Додаткові удари по місту
📌 Також зафіксовано удар у приватному секторі Індустріального району — ймовірно, бойовим дроном типу «черніка». Пошкоджено будинок, гаражі, лінії електропередач. Постраждалих немає.
🚒 Ліквідація наслідків:
- До рятувальних робіт залучено понад 100 рятувальників,
- працює 35 одиниць техніки ДСНС,
- діють піротехніки, кінологи й психологи.
- Допомогу вже надали понад 50 людям.
☝️ Нагадаємо, сьогодні росія скинула дві керовані авіабомби на центр Харкова. Також вночі обстріли зазнали Черкаси, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Сумщина і Донеччина. Внаслідок атак загинуло щонайменше троє людей, понад десять поранено, включно з дев’ятирічною дитиною в Черкасах.