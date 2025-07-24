Харків під авіаударом: зруйновані будинки, поранені діти

В день четверга, 24 липня, російські окупанти завдали авіаудару керованими авіабомбами (КАБ) по центру Харкова, в результаті чого постраждали щонайменше 42 людини, включаючи шестеро дітей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ударом пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок і 3 приватні оселі у Шевченківському та Холодногірському районах. Вибуховою хвилею вибито понад 600 вікон, згоріли 7 авто, ще 18 — серйозно пошкоджено.

📉 Постраждали також об’єкти інфраструктури:

цех текстильного підприємства;

адмінбудівля одного з КП;

складські приміщення;

дорожнє покриття, на якому утворилася вирва.

💡 Пошкодження трансформаторної підстанції — не критичне. Електропостачання обіцяють відновити до кінця дня.

👶 Серед постраждалих — двоє немовлят (віком 28 днів і 1 місяць), півторарічна дитина, 10-річна дівчинка та двоє підлітків по 17 років.

«Те, що сталося — це тероризм. Прямий удар рф по мирному населенню без жодного військового об’єкта поблизу», — наголосив мер.

Мобільний ЦНАП вже завтра працюватиме неподалік місця прильоту — жителі зможуть подати заяву на компенсацію через програму єВідновлення. Запитів на розселення поки що немає.

🔹 Додаткові удари по місту

📌 Також зафіксовано удар у приватному секторі Індустріального району — ймовірно, бойовим дроном типу «черніка». Пошкоджено будинок, гаражі, лінії електропередач. Постраждалих немає.

🚒 Ліквідація наслідків:

До рятувальних робіт залучено понад 100 рятувальників ,

, працює 35 одиниць техніки ДСНС,

діють піротехніки, кінологи й психологи.

Допомогу вже надали понад 50 людям.

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☝️ Нагадаємо, сьогодні росія скинула дві керовані авіабомби на центр Харкова. Також вночі обстріли зазнали Черкаси, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Сумщина і Донеччина. Внаслідок атак загинуло щонайменше троє людей, понад десять поранено, включно з дев’ятирічною дитиною в Черкасах.