Четвер, 24 Липня, 2025
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Миколаїв під обстрілом: безпілотники влучили по підприємствах

Денис Молотов
Денис Молотов
Миколаїв під обстрілом: безпілотники влучили по підприємствах

У ніч на 24 липня, близько третьої години ранку, російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Миколаїв за допомогою ударних безпілотників (БпЛА) типу «Шахед». Унаслідок влучань у місті спалахнули пожежі. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

За його словами, загоряння сталося на місцях ударів, і всі профільні служби оперативно приступили до ліквідації наслідків. Очільник міста закликав мешканців дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що, за попередніми даними, обійшлося без поранених і загиблих.

📢 «Уночі, 24 липня, близько 02:55 ворог атакував місто БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникли пожежі складських будівель двох підприємств. Постраждалих немає», – повідомив очільник ОВА,

Згідно з інформацією ДСНС, внаслідок атаки виникли пожежі на складах двох підприємств. Загальна площа займання склала близько 450 квадратних метрів. До гасіння залучили 30 рятувальників та 8 одиниць техніки.

👉 Атака стала частиною масштабного нічного удару, який російські окупаційні сили здійснили по південних регіонах України. Повітряна тривога на Миколаївщині була оголошена ввечері 23 липня о 23:45, а відбій пролунав близько 03:00. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність дронів південніше від Миколаєва.

Цієї ж ночі під масованою атакою безпілотників опинилась Одеса, де були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та архітектурні пам’ятки, а також сталося кілька пожеж у житлових районах.

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