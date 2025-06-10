Кеннеді-молодший звільнив усіх членів комітету з вакцинації США (ACIP)

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший звільнив усіх 17 членів Консультативного комітету з імунізаційних практик (ACIP). Цей комітет функціонує при Центрі контролю та профілактики захворювань (CDC). Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters у вівторок, 10 червня.

Цей крок став найбільшим серед низки ініціатив Кеннеді, спрямованих на реформування системи регулювання вакцин, ліків та харчових продуктів у Сполучених Штатах.

Хоча Роберт Кеннеді-молодший довгий час дотримувався скептичного ставлення до вакцинації, він пообіцяв зберегти чинні національні стандарти щеплень, щоб отримати посаду в адміністрації Дональда Трампа. Підпорядковане йому відомство затвердило низку вакцин, однак останні дії міністра викликали занепокоєння серед деяких політиків.

Кеннеді аргументував своє рішення тим, що члени ACIP мають конфлікт інтересів, адже більшість з них отримує фінансування від фармацевтичних компаній.

📢 «Комітет ніколи не відхиляв жодної вакцини. Це – трагедія», – заявив він.

Водночас глава МОЗ США не надав жодних конкретних доказів конфлікту інтересів серед членів комітету.

Варто зазначити, що усі 17 членів ACIP були призначені за часів адміністрації 46-го президента США Джо Байдена. Без їхнього усунення адміністрація Трампа не змогла б сформувати більшість у комітеті до 2028 року. Це рішення спричинило критику з боку демократів у Конгресі.

📌Наступне засідання оновленого складу комітету ACIP заплановане на 25-27 червня в Атланті.

Раніше Роберт Кеннеді-молодший в ефірі телеканалу FOX News заявив, що не вважає вакцинацію надійним способом захисту від кору. За його словами, кращим захистом є імунітет, який формується після природного зараження.

Нагадаємо, що на початку березня у США стався спалах кору, який призвів до понад 200 випадків інфікування та двох смертей у штатах Техас і Нью-Мексико. Цей спалах пов’язують зі зниженням рівня вакцинації через поширення чутливої не об’єктивної інформації про те, що вакцини завдають більше шкоди, ніж користі. Цю думку, зокрема, висловлював і міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший.

Також Кеннеді-молодший зізнався, що паразит пошкодив частину його мозку.

👉 Раніше повідомлялось, що 6 червня у міжнародному аеропорту Лас-Вегаса співробітники Служби імміграції та митного контролю США (ICE) затримали італійського тіктокера Хабі Ламе.