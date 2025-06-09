Понеділок, 9 Червня, 2025
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В США затримали Хабі Ламе: найпопулярніший тіктокер без візи

Денис Молотов
Денис Молотов
В США затримали Хабі Ламе: найпопулярніший тіктокер без візи

6 червня у міжнародному аеропорту Лас-Вегаса співробітники Служби імміграції та митного контролю США (ICE) затримали італійського тіктокера Хабі Ламе. Причиною стало порушення візового режиму. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Після прибуття до Сполучених Штатів 30 квітня популярний Тікток – блогер не встиг вчасно поновити візу. Про це повідомляє Daily Mail.

📢 «Хабі Ламе був перевезений до центру тимчасового тримання у місті Гендерсон, штат Невада. Утім, вже того самого дня його звільнили, і блогер добровільно покинув територію США», — зазначають джерела з оточення тіктокера.

Хабі Ламе — один із найвідоміших інфлюєнсерів планети, відомий завдяки своїм саркастичним відеороликам без слів. Його акаунт у TikTok має понад 162 мільйони підписників — це рекордний показник на платформі. Цього року блогер також відвідав Met Gala — одну з найпрестижніших подій у світі моди.

☝️ Інцидент стався на тлі нової хвилі жорсткого контролю за мігрантами, яку розпочала адміністрація Дональда Трампа після перемоги на президентських виборах. У червні були посилені правила в’їзду для громадян низки країн і посилено заходи депортації нелегалів.

📌 Крім того, Ламе є послом доброї волі ЮНІСЕФ. Один з його відеороликів на TikTok переглянули понад 158 мільйонів разів.

👉 Також нагадаємо, що голлівудський актор Орландо Блум, який неодноразово демонстрував солідарність з українським народом, знову публічно висловив свою підтримку.

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