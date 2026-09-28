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Удари по Дніпру та Синельниковому: четверо загиблих, багато поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Удари по Дніпру та Синельниковому: четверо загиблих, багато поранених 024
Фото: наслідки російської атаки на Дніпро / Дніпропетровська ОВА / 28.09.2026

У понеділок, 28 вересня, російські війська атакували офісну будівлю в центрі Дніпра та відділення логістичної компанії у Синельниковому. За оновленими повідомленнями Дніпропетровської ОВА, у Дніпрі загинули троє людей, щонайменше 15 зазнали поранень. У Синельниковому загинула одна людина, ще троє поранені, серед них — 15-річний хлопець.

На обох об’єктах виникли пожежі. Екстрені служби проводять пошуково-рятувальні роботи та допомагають постраждалим.

У Дніпрі безпілотник влучив в офісну будівлю

Про удар по середмістю першим повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

📢 «Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Є постраждалі», — написав він у своєму офіційному повідомленні.

Згодом очільник області уточнив, що російський безпілотник влучив в офісну будівлю. У бізнес-центрі розпочали пошуково-рятувальні роботи.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив, що росіяни атакували центр міста посеред робочого дня, коли там перебувало багато людей. У першому повідомленні після удару він також зазначив, що кілька людей не виходили на зв’язок.

Пізніше ОВА підтвердила загибель людей та уточнила кількість поранених.

📢 «Троє людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Щонайменше 12 дістали поранень. Медики надають усім необхідну допомогу», повідомив Ганжа.

Люди опинилися заблокованими на верхніх поверхах охопленої вогнем будівлі. Для їхньої евакуації надзвичайники використали автодрабину. Спочатку ОВА повідомляла про 47 врятованих, згодом ДСНС уточнила їх кількість.

📢 «Попередньо, надзвичайники врятували 49 людей», — йдеться в повідомленні ДСНС України.

До 15 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Дві жінки госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Синельниковому серед поранених — підліток у важкому стані

Окремого удару російські війська завдали по відділенню логістичної компанії у Синельниковому. На місці спалахнула масштабна пожежа.

Спочатку обласна адміністрація повідомляла про трьох поранених та ще трьох людей, із якими не було зв’язку. Згодом стало відомо про загиблого.

📢 «Одна людина загинула і ще троє дістали поранень через атаку росіян на Синельникове. Серед поранених – 15-річний хлопець. Він зараз у лікарні у важкому стані»,уточнив начальник ОВА.

За його словами, рятувальники вже локалізували пожежу. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває.

Денним ударам передувала нічна атака дронів

У ніч на 28 вересня росія атакувала Україну 165 безпілотниками різних типів. За зведенням Повітряних сил ЗСУ, станом на 07:00 протиповітряна оборона збила або подавила 112 дронів.

Влучання зафіксували на 14 локаціях, падіння уламків — ще на семи. Ці показники стосуються нічної атаки та ранкового зведення, оприлюдненого до денних ударів по Дніпру й Синельниковому.

👉 Також нагадаємо, що у ніч проти понеділка, 28 вересня, російські війська атакували Харків. У Салтівському районі боєприпас влучив у багатоквартирний житловий будинок. За оновленою інформацією, медична допомога знадобилася 38 людям, серед яких десятеро дітей.

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