Удари по Дніпру та Синельниковому: четверо загиблих, багато поранених

У понеділок, 28 вересня, російські війська атакували офісну будівлю в центрі Дніпра та відділення логістичної компанії у Синельниковому. За оновленими повідомленнями Дніпропетровської ОВА, у Дніпрі загинули троє людей, щонайменше 15 зазнали поранень. У Синельниковому загинула одна людина, ще троє поранені, серед них — 15-річний хлопець.

На обох об’єктах виникли пожежі. Екстрені служби проводять пошуково-рятувальні роботи та допомагають постраждалим.

У Дніпрі безпілотник влучив в офісну будівлю

Про удар по середмістю першим повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

📢 «Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Є постраждалі», — написав він у своєму офіційному повідомленні.

Згодом очільник області уточнив, що російський безпілотник влучив в офісну будівлю. У бізнес-центрі розпочали пошуково-рятувальні роботи.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив, що росіяни атакували центр міста посеред робочого дня, коли там перебувало багато людей. У першому повідомленні після удару він також зазначив, що кілька людей не виходили на зв’язок.

Пізніше ОВА підтвердила загибель людей та уточнила кількість поранених.

📢 «Троє людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Щонайменше 12 дістали поранень. Медики надають усім необхідну допомогу», — повідомив Ганжа.

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Люди опинилися заблокованими на верхніх поверхах охопленої вогнем будівлі. Для їхньої евакуації надзвичайники використали автодрабину. Спочатку ОВА повідомляла про 47 врятованих, згодом ДСНС уточнила їх кількість.

📢 «Попередньо, надзвичайники врятували 49 людей», — йдеться в повідомленні ДСНС України.

До 15 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Дві жінки госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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У Синельниковому серед поранених — підліток у важкому стані

Окремого удару російські війська завдали по відділенню логістичної компанії у Синельниковому. На місці спалахнула масштабна пожежа.

Спочатку обласна адміністрація повідомляла про трьох поранених та ще трьох людей, із якими не було зв’язку. Згодом стало відомо про загиблого.

📢 «Одна людина загинула і ще троє дістали поранень через атаку росіян на Синельникове. Серед поранених – 15-річний хлопець. Він зараз у лікарні у важкому стані», — уточнив начальник ОВА.

За його словами, рятувальники вже локалізували пожежу. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває.

Денним ударам передувала нічна атака дронів

У ніч на 28 вересня росія атакувала Україну 165 безпілотниками різних типів. За зведенням Повітряних сил ЗСУ, станом на 07:00 протиповітряна оборона збила або подавила 112 дронів.

Влучання зафіксували на 14 локаціях, падіння уламків — ще на семи. Ці показники стосуються нічної атаки та ранкового зведення, оприлюдненого до денних ударів по Дніпру й Синельниковому.

👉 Також нагадаємо, що у ніч проти понеділка, 28 вересня, російські війська атакували Харків. У Салтівському районі боєприпас влучив у багатоквартирний житловий будинок. За оновленою інформацією, медична допомога знадобилася 38 людям, серед яких десятеро дітей.