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Канада продовжила безмитний режим для українських товарів до 2026 року

Денис Молотов
Денис Молотов
Канада продовжила безмитний режим для українських товарів до 2026 року

Міністр фінансів та національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань офіційно повідомив про продовження дії указу щодо скасування ввізного мита на українські товари ще на один рік — до 9 червня 2026 року. Про це йдеться у заяві уряду Канади.

📢 «Канада підтримує економіку України, продовживши на один рік безмитне ввезення українських товарів. Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, яка бореться за захист свого суверенітету, територіальної цілісності та демократії», — наголосили в урядовому повідомленні.

📦 Канадський безмитний режим для української продукції діє з 9 червня 2022 року і щороку поновлюється. За цей період:

      • Канада імпортувала з України товарів на понад 35 млн канадських доларів;
      • 🧾 Імпортери заощадили 8,5 млн канадських доларів;
      • 💰 Продовження дії указу дозволить зекономити ще близько 1,2 млн канадських доларів (CAD).

📢 «Канада підтвердила свою підтримку справедливого та міцного миру в Україні, у тому числі через військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Сьогоднішня заява підтверджує цю відданість, допомагаючи підтримувати економіку України та демонструючи рішучість Канади підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – високоповажний Франсуа-Філіп Шампань, міністр фінансів та національних доходів.

📉 На тлі цієї новини контрастом виглядає ситуація з Євросоюзом. Вже 6 червня Україна втратить повний «торговий безвіз» із ЄС — механізм, який дозволяв безмитний експорт до країн Євросоюзу. Відтепер українські компанії зможуть експортувати продукцію в межах лише 7 з 12 річних квот, які діяли ще до початку повномасштабної війни.

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