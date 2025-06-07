Канада продовжила безмитний режим для українських товарів до 2026 року

Міністр фінансів та національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань офіційно повідомив про продовження дії указу щодо скасування ввізного мита на українські товари ще на один рік — до 9 червня 2026 року. Про це йдеться у заяві уряду Канади.

📢 «Канада підтримує економіку України, продовживши на один рік безмитне ввезення українських товарів. Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, яка бореться за захист свого суверенітету, територіальної цілісності та демократії», — наголосили в урядовому повідомленні.

📦 Канадський безмитний режим для української продукції діє з 9 червня 2022 року і щороку поновлюється. За цей період:

Канада імпортувала з України товарів на понад 35 млн канадських доларів ; 🧾 Імпортери заощадили 8,5 млн канадських доларів ; 💰 Продовження дії указу дозволить зекономити ще близько 1,2 млн канадських доларів ( CAD).



📢 «Канада підтвердила свою підтримку справедливого та міцного миру в Україні, у тому числі через військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Сьогоднішня заява підтверджує цю відданість, допомагаючи підтримувати економіку України та демонструючи рішучість Канади підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – високоповажний Франсуа-Філіп Шампань, міністр фінансів та національних доходів.

📉 На тлі цієї новини контрастом виглядає ситуація з Євросоюзом. Вже 6 червня Україна втратить повний «торговий безвіз» із ЄС — механізм, який дозволяв безмитний експорт до країн Євросоюзу. Відтепер українські компанії зможуть експортувати продукцію в межах лише 7 з 12 річних квот, які діяли ще до початку повномасштабної війни.