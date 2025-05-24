ЄС частково повертає квоти на українську агропродукцію

Європейський Союз вирішив частково поновити квоти на ввезення до країн ЄС деяких категорій української сільськогосподарської продукції. Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на представника Єврокомісії.

За наданою інформацією, оновлені обмеження набудуть чинності вже 6 червня 2025 року. Ці заходи, як зазначається, мають тимчасовий характер.

Квоти будуть запроваджені після трирічної перерви. У 2022 році їх було скасовано як форму підтримки України в умовах повномасштабної війни, розв’язаної росією. Упродовж 2023 та 2024 років ЄС продовжував безмитний режим торгівлі, однак чинний термін його дії завершиться 5 червня 2025 року.

☝️ У межах нових умов Україна зможе постачати до країн Євросоюзу лише 7/12 від повного річного обсягу агропродукції, визначеної у списку. Рішення про обмеження жодна країна не оскаржила. Однак вісім держав — включаючи Німеччину, Швецію, Чехію, Данію та Литву — вирішили утриматись від голосування.

Представники Єврокомісії наголошують, що повернення квот є лише проміжним кроком, а в довгостроковій перспективі триває перегляд умов Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

👉 Нагадаємо, рішення про повне скасування мит і квот для українських товарів було вперше ухвалене у травні 2022 року як частина заходів з економічної підтримки на тлі війни. З того часу режим безмитної торгівлі діяв безперервно до червня 2025-го.

☝️ Також раніше стало відомо, що Європейський Союз (ЄС) не планує автоматичного подовження режиму торговельних преференцій (торговельний безвіз) для України після завершення його чинності 5 червня 2025 року. Про це стало відомо від європейського чиновника, обізнаного з деталями перемовин між Києвом і Брюсселем.