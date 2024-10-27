Канада передала першу партію БТР для України

Канада повідомила про постачання першої партії бронетранспортерів (БТР) версії «швидка допомога» для України, проте точна кількість техніки не розголошується. Інформацію оприлюднила канадська місія Збройних сил Канади (CAF) на підтримку українських Сил безпеки на платформі X у неділю, 27 жовтня.

Як повідомляється, після проведення навчань з експлуатації та технічного обслуговування броньованих машин у Німеччині, БТР було завантажено та відправлено в Україну.

📢 «Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі», — зазначено в повідомленні.

Перші БТР були доставлені до Німеччини ще у червні 2024 року, де українські екіпажі проходили відповідну підготовку та навчання.

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☝️ Нагадаємо, що з вересня Канада також розпочала підготовку українських пілотів на F-16. Програма включає стандартний курс навчання тривалістю 6 місяців та 50 реальних вильотів. На її реалізацію канадський уряд виділив майже $300 млн.

📌 Також раніше повідомлялось, що Канада оголосила про надання Україні чергового пакета військової допомоги на загальну суму 64,8 мільйона канадських доларів (еквівалент $47 мільйонів). До складу цього пакета входить стрілецька зброя, боєприпаси та захисне обладнання, повідомив міністр оборони Канади Білл Блер