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ЕКОНОМІКА

Канада оголосила надання нового пакета військової допомоги Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Канада оголосила надання нового пакета військової допомоги Україні

Канада оголосила про надання Україні чергового пакета військової допомоги на загальну суму 64,8 мільйона канадських доларів (еквівалент $47 мільйонів). До складу цього пакета входить стрілецька зброя, боєприпаси та захисне обладнання, повідомив міністр оборони Канади Білл Блер у заяві, яку цитує Reuters у п’ятницю, 18 жовтня.

📢 «Військова допомога, оголошена сьогодні, забезпечить Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їй досягти перемоги», – підкреслив Блер.

Цей пакет є частиною обіцяного прем’єр-міністром Джастіном Трюдо фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, яке він анонсував у липні. Частина коштів також буде спрямована на підготовку українських військових.

Загалом, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, Канада надала 4,5 мільярда канадських доларів військової допомоги.

☝️ Нагадаємо, що у вересні Канада розпочала навчання українських пілотів на F-16. Тривалість тренування за стандартною програмою становить 6 місяців та включає 50 практичних вильотів. На реалізацію цієї програми Канада виділила майже $300 мільйонів.

📌 Також раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час свого візиту до Нью-Йорка.

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