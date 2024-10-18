Канада оголосила надання нового пакета військової допомоги Україні

Канада оголосила про надання Україні чергового пакета військової допомоги на загальну суму 64,8 мільйона канадських доларів (еквівалент $47 мільйонів). До складу цього пакета входить стрілецька зброя, боєприпаси та захисне обладнання, повідомив міністр оборони Канади Білл Блер у заяві, яку цитує Reuters у п’ятницю, 18 жовтня.

📢 «Військова допомога, оголошена сьогодні, забезпечить Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їй досягти перемоги», – підкреслив Блер.

Цей пакет є частиною обіцяного прем’єр-міністром Джастіном Трюдо фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, яке він анонсував у липні. Частина коштів також буде спрямована на підготовку українських військових.

Загалом, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, Канада надала 4,5 мільярда канадських доларів військової допомоги.

☝️ Нагадаємо, що у вересні Канада розпочала навчання українських пілотів на F-16. Тривалість тренування за стандартною програмою становить 6 місяців та включає 50 практичних вильотів. На реалізацію цієї програми Канада виділила майже $300 мільйонів.

📌 Також раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час свого візиту до Нью-Йорка.