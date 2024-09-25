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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Трюдо в Нью-Йорку

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Трюдо в Нью-Йорку

Шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час свого візиту до Нью-Йорка. Як повідомляє пресслужба українського президента в середу, 25 вересня, на цій зустрічі Зеленський вручив Трюдо орден Свободи.

Зеленський також висловив подяку за надану військову та гуманітарну допомогу, а також за участь у першому Саміті миру та зусилля для повернення українських дітей додому, депортованих росією.

Президент також поділився актуальною інформацією щодо ситуації на фронті та розповів про нагальні потреби Збройних сил України. Особливий наголос на важливості збереження Канадою військової допомоги Україні на тому ж рівні, що й цього року.

Однією з основних тем обговорення стала реалізація Формули миру. Як нагадали в Офісі Президента, у жовтні Канада проведе спеціальну конференцію, присвячену одному з ключових аспектів Формули миру – звільненню всіх полонених і депортованих українців.

Крім того, було зазначено, що Канада вже розпочала тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Програма підготовки триватиме шість місяців і передбачає виконання 50 реальних вильотів.

📌 Також раніше було повідомлено, що війна між Україною та росією, на думку індійського уряду, неможливо вирішити виключно військовими методами, тому Індія робить зусилля для сприяння діалогу між сторонами. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар.

За словами Джайшанкара, Індія активно контактує з обома сторонами, намагаючись знайти шляхи для прискорення мирного процесу.

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