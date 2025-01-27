Каліфорнія почне зібрати підписи за вихід із складу США

У штаті Каліфорнія, що в США, розпочато збір підписів на підтримку ініціативи, яка передбачає вихід штату зі складу країни та проголошення його незалежності. Про це повідомляє видання New York Post.

Ініціатива під назвою «Calexit», що має на меті відокремлення Каліфорнії від США, отримала офіційний юридичний дозвіл від державної секретарки штату Ширлі Вебер на початок проведення збору підписів.

Як зазначається, якщо буде зібрано необхідну кількість голосів, до виборчих бюлетенів у 2028 році може бути внесене запитання: «Чи має Каліфорнія вийти зі складу США та стати вільною і незалежною країною?».

Для того, щоб ініціатива була винесена на голосування, до 22 липня 2025 року вона має отримати підтримку щонайменше 50% зареєстрованих виборців. А рівень схвалення ідеї незалежності має перевищити 55%, що становить понад 500 тисяч голосів.

У разі виконання цих умов планується проголосити «недовіру Сполученим Штатам» і задекларувати «волю народу Каліфорнії» до створення незалежної держави.

Після цього передбачається створення спеціальної комісії, до складу якої увійдуть 20 осіб. У 2027 році ця комісія проведе оцінку можливостей Каліфорнії для існування як незалежної країни та оприлюднить свої висновки наступного року. Лише після цього питання незалежності буде включено до виборчого бюлетеня у 2028 році.

Якщо під час голосування ініціатива отримає схвалення, зміни державного устрою Каліфорнії та її взаємовідносин зі США не відбудуться миттєво. Водночас прапор США буде знято з усіх державних установ штату.

Однак, як нагадує видання Newsweek, Конституція Сполучених Штатів не передбачає процедури виходу штатів зі складу країни. У рішенні Верховного суду 1869 року зазначено, що приєднання штату до США є остаточним. Вихід зі складу США може бути здійснено лише через революцію або за згодою інших штатів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп нещодавно вимагав від прем’єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен погодитися на передачу Гренландії Сполученим Штатам.