Вівторок, 28 Січня, 2025
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Кабмін звільнив заступника міністра оборони України

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабмін звільнив заступника міністра оборони України

Кабінет Міністрів України звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у вівторок, 28 січня.

📢 «Звільнено Кліменкова Дмитра Олеговича з посади заступника міністра оборони України», — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 24 січня міністр оборони Рустем Умєров оголосив про звільнення Кліменкова. Окрім того, він повідомив про рішення не продовжувати контракт із директоркою Агентства оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою. Причиною таких кадрових змін Умєров назвав «незадовільну роботу у сфері закупівель».

Кліменков обіймав посаду заступника міністра оборони з жовтня 2023 року. До цього він працював першим заступником голови Фонду державного майна та комерційним директором компанії «Укртрансгаз».

☝️ Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України запровадив можливість формування електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) через Єдиний державний реєстр призовників із подальшим отриманням документа у застосунку «Резерв+».

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