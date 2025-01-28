Вівторок, 28 Січня, 2025
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Кабмін запровадив формування електронного направлення на ВЛК

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабмін запровадив формування електронного направлення на ВЛК

Кабінет Міністрів України запровадив можливість формування електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) через Єдиний державний реєстр призовників із подальшим отриманням документа у застосунку «Резерв+». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 28 січня.

📢 «Продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо “зелене світло” електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+», — написав глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що передусім ця опція буде доступною для тих, хто має бажання самостійно пройти ВЛК.

📢 «Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК», — додав він.

Раніше повідомлялося про тестування функції електронного направлення на ВЛК у застосунку «Резерв+». У Міністерстві оборони тоді пояснили механізм роботи нового сервісу.

Крім того, у Міноборони розглядають можливість додавання функції трекінгу повісток у «Резерв+», яка дозволить відстежувати всі етапи їх надсилання у паперовому вигляді.

☝️ Також нагадаємо, що плану* завершення війни в Україні протягом 100 днів не існує. Про це 26 січня повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

*ЗМІ поширили інформацію про 100-денний план завершення війни. План, ініційований президентом США Дональдом Трампом, який нібито передали Україні через європейських дипломатів.

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