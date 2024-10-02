Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних у період воєнного стану через Єдиний вебпортал електронних державних послуг (“Дія”). Це відображено у постанові № 1125 від 1 жовтня 2024 року.

Згідно з новими правилами, у списки для бронювання можуть «включаються військовозобов’язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві, установі».

Також уряд детально уточнив вимоги до інформації, яка має міститися у цих списках, додавши нові пункти, зокрема:

реквізити військово-облікового документа (як у паперовій, так і в електронній формі);

військово-облікова спеціальність;

дата уточнення військових даних.

У випадку успішної перевірки за допомогою Реєстру військовозобов’язаних, переведення особи на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки буде здійснюватися автоматично, якщо ця особа:

перебуває на військовому обліку і має відповідний військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;

не перебуває у розшуку.

Ці зміни спрямовані на спрощення процедури бронювання військовозобов’язаних та надання їм відстрочки під час воєнного стану.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що відтепер командири військових частин отримали можливість самостійно, без залучення Територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП), обирати бійців на основі їхніх навичок, досвіду та бажань.