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СУСПІЛЬСТВО

Військові отримали можливість самостійно, без участі ТЦК, обирати бійців

Денис Молотов
Денис Молотов
Військові отримали можливість самостійно, без участі ТЦК, обирати бійців

Відтепер командири військових частин отримали можливість самостійно, без залучення Територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП), обирати бійців на основі їхніх навичок, досвіду та бажань. Про це у своєму повідомленні у вівторок, 1 жовтня, у Facebook заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

📢 «Бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Сьогодні ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави», – зазначив Умєров.

Міністр також підкреслив, що нова система відкриває для кожного українця і кожної українки можливість долучитися до лав захисників. Таким чином, здібності майбутніх бійців будуть максимально ефективно використані.

Умєров висловив вдячність уряду за підтримку цієї ініціативи, впевнений, що це допоможе ще сильніше та потужніше протидіяти російській агресії.

📌 Крім того, 30 вересня т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського ТЦК та СП Андрій Мороз нагадав, що кожен військовозобов’язаний, включаючи тих, хто має право на відстрочку, повинен бути готовим до можливого призову в рамках мобілізації.

📌 Мороз також заявляв, що усі військовозобов’язані українці, які на цей час ще не оновили свої військово-облікові дані або не мають військово-облікових документів, є порушниками обліку та перебувають у розшуку поліції. Згодом, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський спростував ці слова Мороза.

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