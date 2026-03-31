Йдіть самі і візьміть нафту в Ормузі: Трамп обурився

Фото ілюстративне з відкритих джерел: 47-й президент Дональд Трамп.

Президент Дональд Трамп заявив, що США не планують надалі допомагати країнам, які відмовилися брати участь у розблокуванні Ормузької протоки. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social у вівторок, 31 березня.

📢 «Вам доведеться навчитися боротися за себе, США більше не будуть поруч, щоб допомогти вам, так само як ви не були поруч з нами», — зазначив Трамп.

Претензії до союзників

За його словами, країни, які стикаються з дефіцитом авіаційного пального через ситуацію навколо Ормузької протоки, зокрема Велика Британія, повинні діяти самостійно.

📢 «Усім тим країнам, які не можуть отримати авіаційне паливо через проблему Ормузької протоки, таким як Велика Британія, яка відмовилася брати участь у “обезголовленні” Ірану, у мене є пропозиція: по-перше, купуйте у США – у нас достатньо палива; а по-друге, наберіться все-таки сміливості, йдіть у протоку і просто візьміть її», — написав він.

Трамп також заявив, що Іран нібито «спустошений», а найскладніша частина операції вже позаду.

📢 «Йдіть і візьміть власну нафту!», — закликав він.

Йдіть самі і візьміть нафту в Ормузі: Трамп обурився 01
Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 31.03.2026

Окремо президент США розкритикував Францію, яка, за його словами, не дозволила прольоту літаків із військовими вантажами до Ізраїля. Він наголосив, що США «запам’ятають» таке рішення.

📊 Нагадаємо

Раніше у медіа з’являлася інформація, що Трамп розглядає можливість згортання конфлікту з Іраном навіть без повного розблокування Ормузької протоки. Водночас він планує посилити тиск на союзників у Європі та регіоні Перської затоки, щоб вони активніше брали участь у врегулюванні ситуації.

Напередодні американський президент також погрожував Ірану «відплатою» у разі відмови від угоди зі США та незняття блокування Ормузької протоки.

👉 Також раніше Трамп під час спілкування з журналістами заявив про так званий «жест доброї волі» з боку Ірану

