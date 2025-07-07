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Ізраїль потрапив під атаку: хусити випустили дві ракети

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль потрапив під атаку: хусити випустили дві ракети

У ніч проти 7 липня хусити здійснили пуски ракет по території Ізраїлю у відповідь на нещодавню військову операцію Ізраїлю «Чорний прапор». Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) із посиланням на дані з власної пресслужби.

☝️ Згідно з офіційним оновленням ЦАГАЛ станом на 4:20, було зафіксовано запуск двох ракет з території Ємену. У військовому відомстві підтвердили, що ізраїльська система протиповітряної оборони зреагувала миттєво, і було вжито заходів щодо їхнього перехоплення.

🚨 У кількох районах Ізраїлю — Єрусалимі, Юдеї та вздовж узбережжя Мертвого моря — пролунали сирени ракетної тривоги. У ЦАГАЛ закликали громадян не ігнорувати сигнали небезпеки та суворо дотримуватися інструкцій, виданих Службою тилу.

📢 «Ракети були зафіксовані, і системи ППО наразі працюють над знищенням загрози», — йшлось у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Згаданий ракетний обстріл хуситів став прямою відповіддю на операцію «Чорний прапор», яку Ізраїль провів 7 червня на території Ємену. Під час тієї операції ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по портах і енергетичних об’єктах, які, за даними Ізраїлю, використовуються хуситами для планування атак проти ізраїльських і міжнародних цілей.

Ізраїльська сторона вказує, що об’єкти, знищені під час «Чорного прапора», слугували логістичними центрами для терористичної діяльності хуситів. Цей удар посилив напруженість у регіоні.

⛴️ Хусити раніше вже взяли на себе відповідальність за атаку на суховантаж у Червоному морі, внаслідок чого судно загорілося й почало тонути. Екіпажу вдалося евакуюватися. Бойовики пояснили напад тим, що вони підтримують палестинців у секторі Гази.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що ізраїльська влада погодилася на 60-денне припинення вогню в Смузі Гази.

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