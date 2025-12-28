Італійська військова допомога Україні перевищила 3 млрд євро

Італія з початку повномасштабного вторгнення росії передала Україні озброєння, військову техніку та інші ресурси на суму понад 3 млрд євро. Про це заявив начальник Генерального штабу оборони Італії генерал Лучано Портолано в інтерв’ю виданню Il Sole 24 Ore.

☝️ За словами генерала, постачання здійснювалися в межах 11 міжвідомчих урядових указів, які дозволяють передачу Україні військових матеріалів, техніки та обладнання. Ці рішення ухвалювалися у координації між ключовими міністерствами Італії.

Наразі в Римі вже триває обговорення 12-го урядового указу, який передбачає подальшу військову допомогу Україні. Йдеться про продовження підтримки на тлі триваючої російської агресії.

📢 Лучано Портолано також наголосив, що питання підтримки України після завершення війни перебуватиме у компетенції політичного керівництва Італії. Водночас італійські Збройні сили готові до виконання відповідних рішень.

☝️ Нагадаємо, італійський уряд уже оприлюднив документ щодо дванадцятого пакета військової допомоги Україні. Указ, датований 14 листопада, був погоджений між Міністерством оборони та Міністерством закордонних справ Італії та опублікований в офіційному віснику.

Водночас раніше віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні заявляв, що додаткова військова допомога Україні, на його думку, може сприяти корупції в Києві і не сприятиме завершенню повномасштабної війни — ці заяви викликали критику як всередині країни, так і серед партнерів Італії.

👉 Також міністр закордонних справ та віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна не буде брати участь у програмі НАТО щодо закупівлі американської зброї для України PURL.