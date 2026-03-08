Іран заявив про тривалу співпрацю з росією

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що співпраця між Тегераном і москвою триває та не є секретом. Так він прокоментував повідомлення про можливу передачу росією розвідувальних даних Ірану на тлі війни на Близькому Сході. Про це дипломат сказав в інтерв’ю NBC News.

Раніше джерела повідомили, що росія передає Ірану розвіддані про розташування американських військ у регіоні, зокрема інформацію, яка може допомогти визначити місцезнаходження військових кораблів США.

Коментуючи ці повідомлення, Арагчі зазначив, що співпраця між двома країнами триває вже багато років.

📢 «Співпраця між Іраном і росією — це не щось нове, це не секрет. Вони допомагають нам у багатьох різних напрямах», — заявив він.

Водночас міністр не уточнив, чи йдеться саме про передачу розвідданих щодо американських військових об’єктів.

Своєю чергою постійний представник США при ООН Майк Волтц заявив, що Вашингтон добре обізнаний про тісні відносини між москвою і Тегераном.

За його словами, навіть якщо росія і надає Ірану певну підтримку, вона не є ефективною, оскільки американські військові завдають значних втрат іранській військовій інфраструктурі.

Йдеться, зокрема, про:

військово-повітряні сили Ірану ;

; системи протиповітряної оборони ;

; флот ;

; наземні війська.

Крім того, Арагчі відкинув заклики до припинення вогню на Близькому Сході. За його словами, Іран має продовжувати боротьбу заради свого народу та безпеки держави. Він також заявив, що попереднє перемир’я, укладене після 12-денної війни минулого року, було зруйноване.

При цьому Тегеран, за його словами, виступає за остаточне завершення війни, але до цього часу продовжуватиме бойові дії.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна не атакуватиме держави Перської затоки, якщо вони не сприятимуть ударам США або Ізраїлю.

Він також перепросив перед країнами регіону після того, як іранські атаки призвели до загибелі цивільних у Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах та Омані.

Арагчі водночас заявив, що Іран не мав наміру атакувати сусідні країни.

📢 «Ми атакуємо американські бази та об’єкти, які, на жаль, розташовані на території наших сусідів», — зазначив він.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що росія передає Ірану розвідувальну інформацію, яка може використовуватися для наведення ударів по американських військах на Близькому Сході.

Згодом президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на питання про можливу допомогу росії Ірану, назвавши його «дурним питанням».

Пізніше спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Вашингтон звертався до москви із проханням припинити передачу розвідданих Ірану, які можуть використовуватися для ударів по американських військових.