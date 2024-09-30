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Іран готується відповісти Ізраїлю на смерть Насралли

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран готується відповісти Ізраїлю на смерть Насралли

Іран готується неодмінно відповісти на смерть лідера ліванського терористичного руху «Хезболла» Хасана Насралли. Про це повідомив головнокомандувач армії Ірану генерал-майор Абдулрахім Мусаві, як передає Mehr у понеділок, 30 вересня.

📢 «Чекайте на відповідь», – заявив він, коментуючи можливу реакцію Ірану на ізраїльські авіаудари по Бейруту. За його словами, «кров мученика Насралли прискорить падіння ізраїльського режиму та його лідерів».

Тим часом президент Ірану Масуд Пезешкіан також виступив із заявою, в якій засудив дії Ізраїлю: «Злочини сіоністського режиму не можуть бути прийнятними та не залишаться без відповіді».

👉 Нагадаємо, що 28 вересня угрупування «Хезболла» офіційно підтвердило смерть свого лідера Хасана Насралли. Його було вбито під час ізраїльської атаки із застосуванням протибункерних авіабомб.

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