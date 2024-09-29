«Хезболла» знайшла тіло Насралли, вбитого авіаударом Ізраїлю – Reuters

Терористичне угруповання «Хезболла» виявило тіло свого загиблого лідера Хасана Насралли. Про це 29 вересня повідомило агентство Reuters, посилаючись на дані з медичних джерел та джерел у службах безпеки.

Згідно з інформацією від співрозмовників агентства, на тілі Насралли не було виявлено видимих слідів від поранень. Ймовірно, смерть очільника «Хезболли» настала внаслідок тупої травми, спричиненої вибуховою хвилею.

Раніше, 27 вересня, Ізраїль заявив, що в результаті авіаудару по Бейруту було вбито лідера терористичного угрупування «Хезболла» Хасана Насраллу.

Крім того, під час ізраїльської атаки на штаб угруповання в столиці Лівану загинула також його дочка, Зейнаб Насралла.

28 вересня угруповання підтвердило смерть свого лідера й наголосило, що їхня боротьба проти Ізраїлю триватиме. Хасан Насралла керував «Хезболлою» протягом половини свого життя – 32 з 64 років. Під його керівництвом угруповання перетворилося на одну з найбільших терористичних організацій у світі та водночас – на найвпливовішу політичну силу в Лівані.

Бомбардування ізраїльських військових об’єктів у Лівані тривають уже півтора тижня. За останніми даними, також загинуло кілька інших високопосадовців «Хезболли».

👉 Нагадаємо, 22 вересня президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ офіційно заявив, що країна не має відношення до вибухів пейджерів бойовиків «Хезболли», які сталися 17 та 18 вересня у Лівані та призвели до численних поранень терористів.

📌 Також, раніше повідомлялось, що Ізраїль завдав удару безпілотниками по Лівану, внаслідок чого загинули двоє членів “Хезболли”.