Трамп ввів 25% мито на товари з Індії через зв’язки з росією

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про запровадження 25% мит на імпорт товарів з Індії через зв’язки цієї країни з росією. В указі йдеться про «виняткову загрозу» з боку рф.

📢 «Політика уряду рф продовжує становити виняткову загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США», – йдеться в офіційному документі, який оприлюднив Білий дім 6 серпня.

У зв’язку з цим президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових мит у розмірі 25% на товари з Індії. Поясненням для такого кроку стала причетність Індії до купівлі російської нафти — як напряму, так і опосередковано.

📢 «Для вирішення цієї загрози я постановляю запровадити додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо або побічно закуповує нафту в росії», – наголошується в тексті указу.

☝️ Згідно з рішенням, тариф набуде чинності не пізніше ніж за 21 день з моменту підписання. Водночас указ дозволяє президенту внести зміни до нього у разі:

якщо відповідна держава запровадить заходи у відповідь;

або якщо росія та інші країни, на які поширюється указ, продемонструють готовність до співпраці у сфері національної безпеки та зовнішньої політики США.

📌 Що таке адвалорне мито:

Це податок, який визначається у вигляді відсотка від митної вартості товару. Наприклад, якщо продукція коштує 1000 доларів, то за адвалорного мита 25% необхідно буде сплатити 250 доларів податку.

❗ Останніми днями президент Трамп неодноразово критикував Індію за активну торгівлю з росією, зокрема через масштабні закупівлі нафти. Його заява прозвучала напередодні введення тарифів.

У відповідь на це, речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал заявив, що

📢 «США та Європа самі активно торгують з росією, тому подібні звинувачення є необґрунтованими».

Також стало відомо, що на тлі американських заяв індійська делегація вирушить до москви для подальших перемовин.