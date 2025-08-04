«Індії байдуже до України»: Трамп погрожує Нью-Делі тарифами

4 серпня Дональд Трамп виступив із новою різкою заявою щодо зовнішньої торгівлі Сполучених Штатів, цього разу націленою проти Індії. Президент США заявив, що мита для Індії будуть суттєво збільшені. Причина — її активна участь у придбанні та подальшому перепродажі російської нафти, попри повномасштабну війну рф проти України.

📢 «Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки. Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мито, яке Індія сплачує США», – написав Трамп у Truth Social.

☝️ Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Індія стала одним з головних покупців російської нафти. Попри західні санкції та дипломатичний тиск, Нью-Делі значно збільшив обсяги імпорту, користуючись значними знижками, які пропонує кремль.

Трамп неодноразово засуджував Індію за таку позицію, яка, на його думку, фактично сприяє продовженню війни.

🔍 Передумови для запровадження нових тарифів

Ще до останньої заяви 4 серпня, Дональд Трамп кілька разів обурювався тим, що Індія, як стратегічний партнер США, продовжує торгівлю з росією. Особливої критики зазнав той факт, що Індія не лише купує нафту, а й перепродає її іншим державам, отримуючи прибутки завдяки переробці сировини на своїх НПЗ.

За словами Трампа, така поведінка «абсолютно неприпустима», з огляду на моральну відповідальність, яку мають партнери США в умовах війни в Європі.

📢 «США не повинні дозволяти своїм союзникам торгувати з агресором і при цьому мати переваги на нашому ринку. Індія заробляє на війні, а ми маємо це компенсувати», – зазначав Трамп раніше у виступах перед журналістами.

📈 Що означає підвищення мит для Індії

☝️ Йдеться про тарифну політику, яка вже була предметом більш ширших дискусій. Тоді Трамп неодноразово запроваджував жорсткі торговельні бар’єри для Китаю, країн ЄС та навіть Канади, стверджуючи, що США мають «захищати свій ринок».

У випадку з Індією, за словами експертів, мита можуть зрости одразу від 25% — аналогічно до тих, що Трамп пропонував для китайських товарів.

📉 Такий крок може суттєво вдарити по індійських експортерах, зокрема в галузях фармацевтики, інформаційних технологій та текстилю, які мають значні поставки на американський ринок.

🌍 Реакція Індії: двозначні сигнали

❗️Після заяв Трампа у західних та азійських ЗМІ почали з’являтися суперечливі повідомлення щодо подальших дій Індії. Згідно з одними джерелами, уряд Нарендри Моді не має наміру змінювати свою політику й продовжить імпорт нафти з росії.

Інші видання, зокрема Bloomberg і The Hindu, повідомляли про поступове переорієнтування індійських закупівель: зокрема, на нафту з США, Канади, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Мета — зменшити залежність від російських барелів і уникнути санкційного тиску.

📉 У липні 2025 року обсяги закупівель нафти з рф знизилися на 11% порівняно з червнем — про це свідчать дані аналітичних агентств Kpler та Vortexa.

🛢 Чому Індія купує російську нафту

☝️ Після вторгнення рф в Україну Індія стала одним із головних покупців російської сировини. росія, яка втратила західні ринки, запропонувала нафту за зниженими цінами — знижки сягали 30–35% від Brent. Це дозволило Нью-Делі зменшити внутрішні ціни на паливо та підтримувати стабільність економіки.

🔍 При цьому індійські НПЗ переробляють сировину, а потім експортують уже готові продукти, зокрема дизель і бензин, до Європи та інших країн, що створює «сірі шляхи» постачання нафти з рф.

📢 Трамп: «Індії байдуже до війни в Україні»

У своїй публікації в Truth Social Трамп наголосив, що «Індії байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини». Ця заява спричинила широкий резонанс — як у США, так і в Європі.

Частина американських політиків-демократів підтримала Трампа у питанні посилення тиску на Індію. Хоча й частина політиків розкритикувала спосіб, у який він це робить. Зокрема, сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що «торгівля з росією повинна бути токсичною для будь-якого партнера США».

🌐 Геополітичні наслідки

💬 Експерти зазначають, що тиск на Індію у вигляді мит може ускладнити стратегічне партнерство між Вашингтоном і Нью-Делі. Особливо в контексті спільного протистояння зростаючому впливу Китаю в Азії.

📉 У разі посилення мит Індія може відповісти дзеркальними заходами або активізувати співпрацю з альтернативними партнерами — Китаєм, росією, арабськими монархіями.

☝️ Проте, за даними американських аналітичних центрів, у Вашингтоні поки не ухвалено жодних конкретних рішень щодо мит — усе залежить від політичної кон’юнктури та дій адміністрації Трампа