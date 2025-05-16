Виборці звинувачують Маска у підкупі та шахрайстві

Виборці зі штатів Пенсильванія, Невада та Джорджія подали судовий позов проти політичного комітету Ілона Маска. Його звинувачують у невиконанні публічних зобов’язань щодо виплат. Про це 15 травня повідомило агентство Reuters.

Позивачі — троє громадян США — заявляють, що виконали всі умови, необхідні для отримання обіцяної винагороди у розмірі 100 доларів. Йдеться про підписання петицій або залучення інших виборців до участі в аналогічних політичних ініціативах.

📢 «Ми не отримали нічого, хоча зробили все, що вимагалось. Це — обман», — наголосили позивачі у своїй заяві. Позов містить пряме звинувачення у шахрайстві.

Ідеться про кампанію політичної підтримки, організовану Маском у контексті президентських виборів 2024 року. Мільярдер через свій політичний комітет пропонував грошові винагороди виборцям у ключових «штатах, що коливаються» — зокрема Пенсильванії, Неваді та Джорджії.

📌 За повідомленням Reuters, виплати обіцяли тим, хто підпише «петицію на захист американської конституції». Цей документ, що, за змістом, повторював основні положення передвиборчої програми Дональда Трампа.

📝 Чимало політичних коментаторів тоді називали такі дії спробою підкупу виборців, які межують із незаконними методами впливу на результат виборів.

🔻 Крім того, нагадаємо, що в жовтні 2024 року Маск також пообіцяв щоденні розіграші по одному мільйону доларів серед тих, хто підписав петиції про «свободу слова» і право на носіння зброї.

📢 «Це стимулювання демократії через технологію», — так Маск охарактеризував свої ініціативи у соцмережах.

Однак навіть попри дозвіл суду штату Пенсильванія у листопаді 2024 року проводити щоденні розіграші, сьогоднішній позов може стати прецедентом для розгляду юридичних меж такої «мотивації».

☝️ Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США розпочало внутрішнє розслідування для виявлення осіб, які розкрили інформацію про візит Ілона Маска до відомства. Це сталося після того, як Маск закликав притягнути до відповідальності посадовців Пентагону, які, на його думку, поширюють “зловмисну дезінформацію” щодо його контактів із військовими.