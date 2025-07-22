Середа, 23 Липня, 2025
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НАБУ і САП терміново звернулись до Зеленського

Денис Молотов
Денис Молотов
НАБУ і САП терміново звернулись до Зеленського

Керівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закликали шостого президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, ухвалений Верховною Радою 22 липня. У разі підписання, попереджають антикорупціонери, буде зруйнована незалежність ключових інституцій, створених після Революції Гідності.

Про це публічно заявили директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко під час спільного брифінгу в Києві, передає Суспільне.

⚠️ «Незалежність знищено руками фігурантів розслідувань»

📢 «Зараз фактично була знищена антикорупційна інфраструктура – те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією. Сьогодні це було знищено, в тому числі особами, щодо яких пред’явлені підозри антикорупційною прокуратурою», — наголосив Кривонос. За його словами, ухвалення закону ініціювали політики, які самі є фігурантами справ НАБУ і САП.

Він додав, що ситуацію ще можна виправити — останнє слово залишається за Зеленським. Тому очільники антикорупційних органів офіційно звернулися до Володимира Зеленського із проханням накласти вето на законопроєкт.

📢 «Є ще підпис президента (щоб рішення Верховної Ради вступило в дію – ред.)  Ми просимо його не підписувати цей законопроєкт і повернути його з відповідним вето», – зазначив Кривоніс.

⚠️ «Це удар по європейських прагненнях України»

На думку керівництва НАБУ і САП, ухвалене рішення несе пряму загрозу євроінтеграційному курсу України.

📢 «Ми точно хочемо бачити Україну світлою, хочемо сильної, потужної антикорупційної інфраструктури, тому що цього заслуговує українське суспільство», — підкреслив Кривонос.

Він також зазначив, що дії Служби безпеки України, навіть якщо вони мають підстави, не можуть бути використані для демонтажу антикорупційної інфраструктури.

📢 «Хочу підкреслити, що ми вітаємо контррозвідувальні заходи, які проводяться Службою безпеки України, з повагою відносимося до будь-якої роботи наших колег-правоохоронців, але точно підкреслюємо, що подібні дії не можуть бути підставою для знищення антикорупційної інституції», – резюмував Кривонос.

🛑 Кінець незалежності під тиском політиків

Своєю чергою, керівник САП Олександр Клименко відкрито назвав ситуацію точкою неповернення для незалежності антикорупційних органів:

📢 «Фактично знищується незалежність двох інституцій від будь-якого політичного впливу і тиску на наші розслідування, які будуть проводитися в майбутньому і ті, які вже у нас тривають. Тому в принципі це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій», — заявив він.

🗳️ Закон №12414: що сталося
  • Законопроєкт №12414 Верховна Рада ухвалила у другому читанні 22 липня.
  • Документ обмежує функціональну автономію НАБУ і САП, дозволяючи іншим правоохоронним органам — зокрема СБУ та Прокуратурі — впливати на їхню діяльність.
  • За ухвалення проголосували 263 народні депутати.
Чому це важливо:
  • НАБУ і САП — центральні органи антикорупційної системи, створені у 2015–2016 роках у межах зобов’язань України перед ЄС і МВФ.
  • Їхня незалежність є однією з ключових вимог для вступу України до ЄС, а також передумовою для отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів.
  • У разі підписання закону Україна може втратити довіру західних союзників та зіштовхнутися з замороженням допомоги.

☝️ Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України викрили й затримали одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та сприянні державі-агресору.

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