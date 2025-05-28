Четвер, 29 Травня, 2025
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Європейці впевнено підтримують Україну: допомога, безпека та спільна оборона

Денис Молотов
Денис Молотов
Європейці впевнено підтримують Україну: допомога, безпека та спільна оборона

Переважна більшість громадян ЄС продовжує підтримувати Україну на тлі війни, вбачаючи в агресії рф серйозну загрозу для безпеки Союзу і закликають до більш рішучих дій у сфері оборони. Про це свідчать дані опитування Standard Eurobarometer, проведеного навесні 2025 року у 27 країнах ЄС.

ℹ️  Підтримка України залишається непохитно високою

80% європейців підтримують прийом українських біженців, які рятуються від війни.
76% — за фінансову й гуманітарну допомогу Україні.
72% — за санкційний тиск на Росію.
60% — підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
59% — виступають за фінансування постачання зброї Україні.

ℹ️  Російська агресія — головна загроза для європейців

27% респондентів вважають російське вторгнення найважливішим викликом на рівні ЄС.
Ще 24% відзначили загальну міжнародну ситуацію, а 20% — питання безпеки та оборони.
77% європейців прямо вказують: дії рф становлять загрозу безпеці Союзу.

ℹ️  Європейські цінності: мир, демократія, верховенство права

41% опитаних обрали «мир» як головну цінність, що символізує ЄС (+2 п.п. до попереднього опитування).
33% — демократію, 28% — дотримання прав і законності.

ℹ️  ЄС отримує рекордну довіру

52% довіряють самому Європейському Союзу — це найвищий рівень із 2007 року.
Серед молоді віком 15–24 роки — довіра сягає 59%.
Також 52% підтримують Єврокомісію.
Водночас лише 36% довіряють своїм національним урядам, 37% — парламентам.
75% громадян вперше за 20 років заявили, що відчувають себе європейцями.
62% — з оптимізмом оцінюють майбутнє ЄС.

ℹ️  Спільна валюта — на історичному максимумі

74% мешканців ЄС підтримують євро, в зоні євро — вже 83% (найвищий рівень із початку вимірювань).

ℹ️  Безпека, енергетика та зайнятість — бюджетні пріоритети

81% громадян підтримують ідею спільної політики безпеки та оборони — найвищий рівень з 2004 року.
43% вважають, що бюджет ЄС має фінансувати сферу оборони,
42% — соціальну сферу й зайнятість,
34% — освіту, молодь і культуру.
40% також підтримують пріоритетне фінансування сектору безпеки, а 32% — енергетичного переходу.

ℹ️ ЄС як «острів стабільності»

69% респондентів переконані, що Євросоюз залишається «островом стабільності» у світі, охопленому кризами.
88% виступають за посилену міждержавну співпрацю в межах ЄС,
80% — за введення відповідних тарифів у відповідь на обмеження з боку інших держав.

☝️ Дослідження тривало з 26 березня по 22 квітня 2025 року. У ньому взяли участь 26 368 громадян ЄС, а також мешканці дев’яти країн-кандидатів (без України) і Великої Британії.

📌 Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Україна отримує приблизно €80 млрд щорічно від міжнародних партнерів, і ключовими донорами залишаються країни ЄС.

✔️ Також стало відомо, що Президент Чехії Петр Павел робить все можливе, щоб забезпечити продовження військової допомоги Україні незалежно від того, хто прийде до влади після виборів, які мають відбутися в жовтні. Зокрема, йдеться про подальше постачання Києву 1,8 мільйона артилерійських снарядів

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