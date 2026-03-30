Єврокомісія виділила 1,5 млрд євро на оборонні потреби ЄС і України

Європейська комісія схвалила робочу програму в межах Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) на суму 1,5 млрд євро, спрямовану на зміцнення оборонних спроможностей ЄС та України. Про це повідомила пресслужба ЄК у понеділок, 30 березня.

Програма передбачає значні інвестиції у виробництво, інновації та розвиток оборонних технологій, а також підвищення стійкості виробничих ланцюгів.

📊 Основні напрями фінансування

Понад 700 млн євро планується спрямувати на збільшення виробництва ключових оборонних компонентів, зокрема систем боротьби з безпілотниками, ракет і боєприпасів.

Ще 260 млн євро у межах Інструменту підтримки України (USI) EDIP передбачено для модернізації та відбудови оборонної технологічної бази України через спільні проєкти з країнами ЄС.

☝️ Спільні проєкти та закупівлі

325 млн євро виділено на запуск спільних промислових проєктів (EDPCI), до яких можуть долучатися більшість держав ЄС. А також Норвегія та Україна.

Додатково 240 млн євро спрямують на спільні закупівлі оборонного обладнання, включно із засобами протиповітряної оборони, протиракетними системами, а також наземними й морськими бойовими комплексами.

🚀 Підтримка бізнесу та інновацій

Малі та середні підприємства, а також стартапи отримають 100 млн євро через “FAST”. Цей фонд спрямований на прискорення трансформації ланцюгів постачання оборонної продукції.

У межах ініціативи BraveTech EU ще 35,3 млн євро інвестують в інноваційні рішення, що допоможуть задовольнити нагальні потреби Збройних сил України та посилити конкурентоспроможність європейської оборонної галузі.

Перший раунд конкурсів пропозицій у межах EDIP стане доступним на Порталі фінансування та тендерів ЄС уже з 31 березня 2026 року.

📌 Раніше Європейська комісія представила новий інструмент фінансування AGILE обсягом 115 млн євро. Це має забезпечити швидке впровадження інноваційних оборонних технологій.