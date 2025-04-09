ЄС не має наміру подовжувати «торговельний безвіз» для України – ЗМІ

Європейський Союз (ЄС) не планує автоматичного подовження режиму торговельних преференцій (торговельний безвіз) для України після завершення його чинності 5 червня 2025 року. Про це стало відомо від європейського чиновника, обізнаного з деталями перемовин між Києвом і Брюсселем. Про це повідомила Європейська правда у середу, 9 квітня.

За словами джерела, після завершення терміну дії тимчасових автономних торговельних заходів, які було запроваджено у відповідь на повномасштабне вторгнення росії, умови торгівлі повернуться до довоєнного стану 2022 року.

📢 «Починаючи з 6 червня, автономні торговельні заходи – торговельні преференції для України, запроваджені ЄС після початку повномасштабної агресії рф, закінчаться. Умови повернуться до довоєнних. Закінчаться як торговельні преференції, так і обмежувальні заходи, що нині встановлені проти ряду товарних найменувань, таких як м’ясо курки, яйця, мед і так далі», – заявив посадовець.

Попри це, співрозмовник зазначив, що Київ і Брюссель вже ведуть консультації щодо можливого збереження окремих торговельних переваг. Обговорюється варіант залишити певні винятки для окремих галузей, зокрема для металургії.

Йдеться про продовження дії пільгових умов для експорту української сталі. Вона має важливе значення як для економіки України, так і для промисловості окремих країн-членів ЄС.

Також ведуться перемовини щодо змін до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це дозволить переглянути торговельні умови з урахуванням нових реалій та з метою посилення економічної інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Варто нагадати, що у травні 2022 року Рада ЄС уперше ухвалила рішення про скасування всіх мит і квот на український експорт. Цей крок став відповіддю на широкомасштабну агресію рф та мав на меті підтримати економіку України в умовах війни. У 2023 та 2024 роках режим було продовжено.

Проте вже у 2023 році через зростання напруги серед аграріїв країн-членів, зокрема Польщі, було тимчасово введено обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції. Деякі країни згодом подовжили їхню дію в односторонньому порядку, навіть після скасування обмежень на рівні ЄС.

Таким чином, питання про майбутнє торговельних преференцій для України після червня 2025 року залишається відкритим. Остаточне рішення залежатиме від перебігу перемовин, компромісів між державами-членами та економічного тиску окремих галузей.

Торговельна війна Трампа

☝️ Також нагадаємо, що у відповідь на підвищення імпортного мита на китайські товари, влада КНР оголосила про дзеркальні заходи. З 10 квітня в країні почне діяти додаткове мито в розмірі 50% на американську продукцію.