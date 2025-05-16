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ЄС затвердить новий пакет санкцій проти росії 20 травня — Мерц

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС затвердить новий пакет санкцій проти росії 20 травня — Мерц

Європейський Союз затвердить черговий, 17-й за рахунком, пакет санкцій проти російської федерації вже 20 травня. Про це у соцмережі X (колишній Twitter) повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

📢 «Новий пакет санкцій готовий. Ми ухвалимо його в Брюсселі у вівторок», — написав він, маючи на увазі засідання Ради ЄС у понеділок, 20 травня.

Мерц також позитивно оцінив участь української сторони у перемовинах у Туреччині. Він наголосив, що візит Володимира Зеленського до Стамбула став «великою поступкою», яка демонструє дипломатичну відкритість Києва. Водночас глава уряду ФРН розкритикував російського диктатора путіна.

📢 «путін, не поїхавши в Туреччину, поставив себе в незручне становище», — заявив німецький канцлер.

Крім того, політик повторно підтвердив готовність Європейського Союзу до затвердження нових обмежень щодо рф, які мають посилити політичний і економічний тиск на москву.

Нагадаємо, 14 травня постійні представники країн-членів ЄС погодили зміст 17-го пакета санкцій. До нього входять, зокрема:

▪️ нові обмеження проти так званого «тіньового флоту» рф;
▪️ санкції за порушення прав людини;
▪️ заходи у відповідь на гібридні втручання по всьому світу;
▪️ покарання за участь у розповсюдженні хімічної зброї.

☝️ Раніше канцлер Мерц підкреслював, що ЄС готовий вживати ще суворіших заходів, якщо кремль не демонструватиме поступу у припиненні війни проти України.

📌 Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про намір Берліна спільно з європейськими союзниками запровадити додаткові санкції проти російської федерації. Йдеться про заходи у відповідь на небажання кремля погодитися на припинення вогню в Україні.

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