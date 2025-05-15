П’ятниця, 16 Травня, 2025
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Німеччина та ЄС готують нові санкції проти росії — Мерц

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина та ЄС готують нові санкції проти росії — Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про намір Берліна спільно з європейськими союзниками запровадити додаткові санкції проти російської федерації. Йдеться про заходи у відповідь на небажання кремля погодитися на припинення вогню в Україні. Про це глава уряду Німеччини розповів в інтерв’ю ZEIT.

📢 «На рівні глав держав та урядів ми домовилися, що зараз маємо вичерпати всі можливості. Мовиться про подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, подальші кроки щодо активів і санкції проти фізичних осіб. Ми зараз працюємо над цим з нашими європейськими партнерами», — заявив Мерц.

☝️ За його словами, санкційний тиск планують посилити в кількох напрямках: зокрема, в енергетиці, фінансовій системі, а також щодо окремих громадян рф. Крім того, розглядаються подальші дії щодо російських активів, які наразі заморожені в Європі.

📢 «Ми вивчаємо можливість конфіскації заморожених російських активів. Якщо юридично таке рішення буде обґрунтованим — Німеччина готова його реалізувати», — наголосив канцлер.

Водночас Мерц визнав, що такий крок може мати негативні наслідки для європейської фінансової системи.

📢 «Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку», — додав він.

🔻 У своїй попередній заяві Мерц також наголошував, що в разі відсутності результатів у припиненні агресії проти України, Європейський Союз буде змушений ухвалити жорсткіші санкційні заходи.

Як повідомлялося, уряд Німеччини раніше попередив: якщо до 12 травня не буде встановлено перемир’я на території України, то Берлін разом із європейськими партнерами запустить підготовку чергового пакету санкцій проти росії.

👉 Також раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своїй першій урядовій промові перед Бундестагом чітко окреслив позицію: ФРН разом із Європою продовжуватиме підтримку України, аби не допустити знищення міжнародного мирного та безпекового порядку росією.

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