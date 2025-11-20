Четвер, 20 Листопада, 2025
ЄС з початку вторгнення сплатив рф більше, ніж допоміг Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС з початку вторгнення сплатив рф більше, ніж допоміг Україні

Європейський Союз із моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну витратив на імпорт російських енергоресурсів та інших товарів на 124 мільярди євро більше, ніж виділив допомоги Україні. Про це 20 листопада заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард під час спілкування з журналістами на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Європейська правда.

📢 «Правда полягає в тому, що підтримка України (з боку ЄС — ред.) є недостатньо великою, а підтримка росії — надто великою», — наголосила шведська дипломатка.

За її словами, за час повномасштабної агресії держави Європейського Союзу загалом надали Україні близько 187 мільярдів євро. Водночас імпорт російської нафти та газу за цей період становив 201 мільярд євро. Якщо ж врахувати інші категорії імпортованих з рф товарів, загальна сума зростає до 311 мільярдів євро.

📢 «Це означає, що ми отримуємо негативну підтримку України у розмірі 124 мільярдів євро. Це не що інше, як ганьба», — заявила Марія Мальмер Стенергард і продемонструвала журналістам відповідний графік.

☝️ Вона підкреслила, що «не буде жодних розумних мирних переговорів, якщо ми не збільшимо підтримку України та тиск на росію».

За словами Стенергард, одним із ключових кроків може стати використання заморожених російських активів на користь України.

У матеріалі також нагадується, що з початку року Євросоюз імпортував із росії скраплений природний газ на суму 4,5 мільярда євро.

Крім того, ЄС розглядає можливість спільного залучення додаткових коштів для фінансування українських потреб. Це знадобиться у випадку, якщо план із передання заморожених російських активів заблокує позиція Бельгії.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт плану, який, за оцінками американської сторони, може надати новий імпульс дипломатичним процесам.

