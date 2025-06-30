ЄС відклав 18-й пакет санкцій: Словаччина вимагає енергетичних гарантій

Європейський Союз тимчасово відклав обговорення 18-го пакета санкцій проти російської федерації. Як повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на джерело серед дипломатів ЄС, повернутися до переговорів планується після завершення діалогу між Словаччиною та Єврокомісією щодо енергетичної безпеки.
📢 «Безглуздо обговорювати це до візиту представника ЄК до Братислави. Пакет в основному узгоджений. Для того, щоб дві делегації зняли свої застереження, необхідно вирішити інші питання. Одна делегація має проблему. Інша підтримує її. Але формально це два застереження», — цитує джерело.
☝️ За інформацією європейських ЗМІ, йдеться насамперед про Словаччину та Угорщину, які наразі блокують остаточне ухвалення нових обмежень проти москви. Обидві країни неодноразово заявляли про економічні ризики у зв’язку з відмовою від російського газу.
Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що вже наступного тижня в Братиславу прибуде спеціальна місія Єврокомісії, яка обговорить з урядом умови реалізації ініціативи REPowerEU — програми, спрямованої на зниження енергозалежності від росії та розвиток альтернативних джерел енергії.
🛢️ Однією з ключових умов Словаччини є надання ЄС «гарантій енергетичної безпеки». А також компенсація можливих економічних втрат, пов’язаних із відмовою від контрактів із Газпромом. У Братиславі вже висловили вимогу компенсацій у розмірі до 20 мільярдів євро на випадок арбітражних спорів.
🔍 Нагадаємо:
Ще 10 червня Єврокомісія офіційно представила проєкт 18-го пакета санкцій проти росії, який передбачає:
- нові заборони, що стосуються доходів рф від експорту нафти та газу;
- розширення санкційного списку банківських установ;
- обмеження щодо імпорту та експорту товарів подвійного призначення;
- нові заходи проти російського ВПК.
Однак вже тоді стало відомо, що Угорщина та Словаччина висловили застереження, фактично заблокувавши його ухвалення у Раді ЄС. У Будапешті підкреслили, що не підтримуватимуть рішення, яке «прямо завдає шкоди національній енергетичній безпеці».
📌 Таким чином, майбутнє 18-го пакета санкцій проти росії наразі залежить від результатів переговорів між Словаччиною та Єврокомісією, які, ймовірно, відбудуться вже у першій половині липня. У Брюсселі очікують, що після досягнення компромісу Братислава відкличе своє вето, що дозволить ЄС продовжити політику економічного тиску на москву.
☑️ Також раніше стало відомо, що в понеділок, 30 червня, Європейська рада підтвердила продовження економічних санкцій проти російської федерації до 31 січня 2026 року. Це рішення ухвалене у відповідь на триваючу війну росії проти України. Її ЄС вважає грубим порушенням міжнародного права та принципів суверенітету.