Понеділок, 30 Червня, 2025
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ЄС відклав 18-й пакет санкцій: Словаччина вимагає енергетичних гарантій

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС відклав 18-й пакет санкцій: Словаччина вимагає енергетичних гарантій

Європейський Союз тимчасово відклав обговорення 18-го пакета санкцій проти російської федерації. Як повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на джерело серед дипломатів ЄС, повернутися до переговорів планується після завершення діалогу між Словаччиною та Єврокомісією щодо енергетичної безпеки.

📢 «Безглуздо обговорювати це до візиту представника ЄК до Братислави. Пакет в основному узгоджений. Для того, щоб дві делегації зняли свої застереження, необхідно вирішити інші питання. Одна делегація має проблему. Інша підтримує її. Але формально це два застереження», — цитує джерело.

☝️ За інформацією європейських ЗМІ, йдеться насамперед про Словаччину та Угорщину, які наразі блокують остаточне ухвалення нових обмежень проти москви. Обидві країни неодноразово заявляли про економічні ризики у зв’язку з відмовою від російського газу.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що вже наступного тижня в Братиславу прибуде спеціальна місія Єврокомісії, яка обговорить з урядом умови реалізації ініціативи REPowerEU — програми, спрямованої на зниження енергозалежності від росії та розвиток альтернативних джерел енергії.

🛢️ Однією з ключових умов Словаччини є надання ЄС «гарантій енергетичної безпеки». А також компенсація можливих економічних втрат, пов’язаних із відмовою від контрактів із Газпромом. У Братиславі вже висловили вимогу компенсацій у розмірі до 20 мільярдів євро на випадок арбітражних спорів.

🔍 Нагадаємо:

Ще 10 червня Єврокомісія офіційно представила проєкт 18-го пакета санкцій проти росії, який передбачає:

  • нові заборони, що стосуються доходів рф від експорту нафти та газу;
  • розширення санкційного списку банківських установ;
  • обмеження щодо імпорту та експорту товарів подвійного призначення;
  • нові заходи проти російського ВПК.

Однак вже тоді стало відомо, що Угорщина та Словаччина висловили застереження, фактично заблокувавши його ухвалення у Раді ЄС. У Будапешті підкреслили, що не підтримуватимуть рішення, яке «прямо завдає шкоди національній енергетичній безпеці».

📌 Таким чином, майбутнє 18-го пакета санкцій проти росії наразі залежить від результатів переговорів між Словаччиною та Єврокомісією, які, ймовірно, відбудуться вже у першій половині липня. У Брюсселі очікують, що після досягнення компромісу Братислава відкличе своє вето, що дозволить ЄС продовжити політику економічного тиску на москву.

☑️ Також раніше стало відомо, що в понеділок, 30 червня, Європейська рада підтвердила продовження економічних санкцій проти російської федерації до 31 січня 2026 року. Це рішення ухвалене у відповідь на триваючу війну росії проти України. Її ЄС вважає грубим порушенням міжнародного права та принципів суверенітету.

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