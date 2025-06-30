Санкції Євросоюзу проти росії залишаються чинними до січня 2026 року

У понеділок, 30 червня, Європейська рада підтвердила продовження економічних санкцій проти російської федерації до 31 січня 2026 року. Це рішення ухвалене у відповідь на триваючу війну росії проти України, яку ЄС вважає грубим порушенням міжнародного права та принципів суверенітету.

📢 У повідомленні офіційного сайту Євроради зазначено, що

«Ці економічні заходи, вперше запроваджені у 2014 році. Вони були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію росії проти України».

☝️ Нинішні санкції охоплюють низку стратегічних напрямків економіки росії. До нього входять жорсткі обмеження у сферах торгівлі, фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення. Крім того, санкції стосуються російської промисловості, транспортного сектору, предметів розкоші та сфери інформаційної безпеки.

📌 Зокрема, під заборону потрапляє діяльність медіа, які поширюють кремлівську дезінформацію, а також механізми обходу обмежень — для цього діють спеціальні заходи, спрямовані на виявлення та запобігання порушенням.

📊 З моменту початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, Європейський Союз ухвалив уже 17 повноцінних пакетів санкцій. Останній, сімнадцятий, був схвалений навесні 2025 року. Кожен із них посилював тиск на економіку агресора, спрямовуючи санкційні важелі на осіб, організації та галузі, які підтримують російську військову машину.

📢 У Європейській раді наголосили:

«Доки незаконні дії російської федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, доцільно зберігати чинність усі заходи, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно… Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на росію, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій».

📌 Нагадаємо, що 10 червня 2025 року Європейська комісія презентувала проєкт 18-го пакета обмежень. Основною метою нових санкцій – було скорочення прибутків рф від експорту енергоносіїв. А також удар по банківському сектору й оборонній галузі.

Однак, запровадження нового пакета наразі призупинено: його блокують окремі держави-члени ЄС, зокрема Угорщина та Словаччина. Дипломати Євросоюзу продовжують переговори для подолання внутрішньої опозиції та досягнення консенсусу щодо ключових елементів нового санкційного пакета.

Тим часом більшість країн ЄС виступають за посилення економічного тиску на росію, включаючи нові заборони на імпорт та експорт стратегічних товарів.

☝️ Також нагадаємо, що Уряд Австралії 26 червня ухвалив рішення про чергове розширення санкцій проти росії, включивши до оновленого списку 37 фізичних осіб та 7 юридичних структур, що мають стратегічне чи економічне значення для російської економіки.