ЄС спробує переконати Угорщину розблокувати вступ України — Кос

Євросоюз має намір переконувати Угорщину, шляхом конструктивного діалогу, не перешкоджати подальшому просуванню України до членства в ЄС. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода 28 квітня заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

📢 «Україна зробила достатньо – можу сказати це зі свого особистого досвіду, оскільки я сприяла діалогу між Угорщиною та Україною. Було багато питань, і Україна готова виконати всі вимоги. Але для Угорщини цього недостатньо. Тепер ми маємо знайти спосіб переконати Угорщину дозволити відкрити перший кластер», — заявила Кос.

За словами єврокомісарки, Україна має перспективу вже цього року відкрити шість переговорних кластерів на шляху до вступу в Євросоюз.

Водночас на заваді цьому стала позиція Угорщини, яка заблокувала відповідне рішення, вимагаючи від Києва повернути законодавство про нацменшини до рівня 2017 року.

«Потрібно говорити з угорцями — діалог завжди допомагає», — підкреслила Кос. Вона навела приклад 2023 року, коли Угорщина не заблокувала рішення про надання Україні статусу кандидата, хоча й не голосувала «за».

📢 «Прикладом цьому є ухвалення рішення про надання Україні статусу кандидата, проти якого Угорщина не заперечувала у грудні 2023 року, але й не голосувала “за” (коли німецький канцлер Олаф Шольц під час саміту, на якому ухвалювалося це рішення, попросив угорського прем’єра Віктора Орбана вийти “попити кави”). Угорщина не заперечувала тоді. Ми розраховуємо на це зараз», — зазначила вона.

Кос наголосила, що реакція інших країн-членів ЄС матиме значення, якщо Будапешт продовжить блокування процесу вступу України до ЄС.

Угорський уряд раніше відмовився підтримати спільну заяву ЄС про військову допомогу Україні після надзвичайної зустрічі лідерів Євросоюзу в Брюсселі. Згодом прем’єр-міністр Віктор Орбан висунув Брюсселю 12 вимог, серед яких — «заборона неприродного виховання дітей» та «депортація агентів Сороса».

Угорський уряд і надалі виявляє близькість до москви. Зокрема, Орбан та міністр закордонних справ Петер Сійярто зберігають контакти з володимиром путіним і Олександром Лукашенком.

📢 Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв: «З усіх країн ЄС лише Угорщина блокує вступ України».

Як відомо, угорський уряд та особисто Орбан з самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну робить недружні заяви та дії щодо Києва. Недавно угорський Орбан фактично висунув ультиматум ЄС не приймати Україну.

☝️ Також нагадаємо, що Україна може покластися на Німеччину щодо подальшої військової допомоги, навіть коли США вирішать зупинити підтримку. Цей пункт чітко прописаний у коаліційній угоді. Про це заявив виконувач обов’язків і можливий майбутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус