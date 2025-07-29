ЄС погрожує зупинити €50 млрд допомоги через загрозу незалежності НАБУ і САП

Європейська комісія (ЄК) попередила Україну про можливу зупинку фінансової підтримки обсягом у 50 мільярдів євро. Це станеться, якщо в дію вступить закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це йдеться в офіційному повідомленні, зміст якого став відомий виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Факт отримання цього застереження підтвердили як джерела в українському уряді, так і депутати Верховної Ради. За словами одного з високопосадовців, наразі всі виплати перебувають у стані «паузи», поки ситуацію не буде виправлено.

📢 «Виплати зупинять, якщо парламент не знайде голосів для скасування закону. Усе поставили на паузу до виправлення ситуації», – зазначив один зі співрозмовників.

Критичним днем для подальшої долі антикорупційної незалежності названо 31 липня. Саме тоді парламент повинен розглянути законопроєкт, який скасовує суперечливі зміни. Однак депутати наразі перебувають на літніх канікулах, тож результат голосування залишається під питанням.

Євроінституції побоюються, що або законопроєкт не набере достатньої кількості голосів, або в нього будуть внесені правки, які формально збережуть автономію НАБУ і САП, але по суті її нівелюють. У такому разі, за словами джерел, будуть заблоковані кредити, що надаються Європейським Союзом за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Окрім того, йдеться також про призупинення фінансування, яке забезпечується через інституції розвитку — зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк.

📢 «Також зупиниться фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку», – додав співрозмовник видання.

Натомість наразі не планується повне замороження коштів у межах програми Ukraine Facility. Виплати в рамках цієї програми залежні від виконання реформ і реформаторських кроків української влади. Проте вже раніше, через невиконання деяких вимог, Єврокомісія зменшила обсяг чергового траншу. Замість очікуваних 4,5 мільярда євро Україна отримала 3,05 мільярда.

Проблеми виникли після підписання шостим президентом України Володимиром Зеленським закону, що був схвалений Верховною Радою 22 липня. Йдеться про законопроєкт №12414, який значно послабив незалежність НАБУ та САП, зробивши їх фактично підконтрольними Офісу Генерального прокурора.

Цей крок викликав занепокоєння з боку Європейського Союзу, а також спричинив протести серед громадськості. Акції пройшли в Києві та в низці інших українських міст, учасники яких вимагали від президента ветувати ухвалений закон ще до підписання.

“Турборежим” від влади

Проте, попри суспільний тиск, документ було підписано без затримок — одразу ж після його прийняття головою парламенту Русланом Стефанчуком. Підпис Зеленського також не забарився.

Влада виправдовувала свій «турборежим» у швидкості прийняття скандального законопроєкту тим, що це є крок до зменшення російського впливу на антикорупційні органи в Україні, але суспільство на протестах висловило свою думку на саморобних плакатах з картону.

У відповідь на реакцію партнерів із Заходу, 24 липня Зеленський був змушений «дати задню» та направив до Верховної Ради новий законопроєкт. Він має на меті скасування положень, які викликали найбільше обурення в контексті незалежності антикорупційних органів.