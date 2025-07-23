Опубліковано список 263 нардепів, які “наголосували” щодо НАБУ та САП

Громадський рух «Чесно» опублікував повний список народних депутатів, які підтримали скандальний законопроєкт №12414. Він суттєво обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення на засіданні Верховної Ради у вівторок, 22 липня, проголосували 263 парламентарі, тоді як лише 13 висловилися проти.

⚠️ Закон, який викликав протести

Документ передбачає, що НАБУ та САП фактично опиняються під контролем Генеральної прокуратури, що суперечить принципу незалежності антикорупційної інфраструктури. Після ухвалення закону в другому читанні в Києві та низці інших міст України спалахнули акції протесту, учасники яких вимагали вето від шостого президента України Володимира Зеленського.

Попри критику з боку громадськості, правозахисників і міжнародних партнерів, Зеленський підписав закон у той самий день, коли його ухвалила Рада. Спікер парламенту Руслан Стефанчук теж поставив підпис доволі оперативно.

⚠️ Ключовий момент

Закон, що був поданий під виглядом змін до процедури розслідування зникнень безвісти під час війни, на практиці розширює повноваження Генпрокуратури над антикорупційними органами, що викликало хвилю критики всередині країни та за її межами.

✅ Хто голосував “за”?

Повний список прізвищ опублікував рух «Чесно». Серед тих, хто підтримав законопроєкт — депутати «Слуги народу», «Батьківщини», «За майбутнє» та інших фракцій і груп.

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