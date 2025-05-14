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ЄС планує підвищити мита на український імпорт вже найближчим часом

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС планує підвищити мита на український імпорт вже найближчим часом

Європейський Союз може запровадити нові, значно вищі мита на український імпорт вже протягом кількох тижнів. Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на джерела в дипломатичних колах у Брюсселі.

Причиною можливого запровадження вищих мит на український імпорт та обмежень стало очікуване припинення дії спеціального безмитного режиму. Його було запроваджено ще у 2022 році після повномасштабного вторгнення росії. Тоді ЄС тимчасово скасував низку мит згідно з чинною угодою про вільну торгівлю між ЄС і Україною. Тепер ці положення мають втратити чинність 6 червня.

🧭 Замість лібералізованої торгівлі Євросоюз планує впровадити так звані «перехідні заходи», які, за словами європейських дипломатів, суттєво обмежать безмитний доступ для української продукції. Зокрема йдеться про введення річних квот, розподілених на 12 місячних періодів, що зменшить тиск на ринок під час подальших переговорів.

🚜 Найбільше постраждає аграрний експорт, який є критичним для економіки України. За умовами тимчасового режиму 2022 року, безмитний доступ отримали пшениця, птиця, цукор та інша продукція, що транспортувалась через країни ЄС до Африки та Азії.

Але вже незабаром Польща, Франція та інші країни ЄС почали звинувачувати український агроекспорт у зниженні внутрішніх цін, що викликало протести фермерів. У Польщі це питання перетворилося на ключову тему політичного порядку денного, особливо напередодні президентських виборів.

📢 «Комісія нині працює над переглядом угоди про вільну торгівлю з Україною», – підтвердив представник Єврокомісії у коментарі FT. За його словами, домовленості про безмитний режим не будуть поновлені, адже Брюссель розробляє нову модель торговельних відносин.

Польща, у свою чергу, закликала відкласти торговельні переговори з Києвом, щоб не посилювати позиції українсько-дружніх політичних сил та не дати перевагу націоналістичному кандидатові Каролю Навроцькому.

☝️ Як повідомлялось раніше, Єврокомісія не планує продовжувати механізм торговельної лібералізації після 5 червня.

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