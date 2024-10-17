Голова партії Олена Шуляк: Після перемоги ветеранам необхідно дати всебічну можливість продовжувати військову кар’єру

Українським ветеранам, які після завершення повномасштабної війни захочуть продовжувати військову кар’єру, держава має надати таку можливість. У цьому переконана народний депутат і голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

“Ветеранам варто забезпечити можливість продовжити службу в Україні, а в перспективі опрацювати можливість легалізації та контролю надання військових послуг за кордоном”, – заявила парламентар у коментарі виданню “РБК-Україна”.

Водночас Олена Шуляк переконана, що українські ветерани та ветеранки, які повертатимуться до мирного життя, насамперед потребуватимуть не стільки соціального захисту, як “підтримки та сприяння своїм ініціативам та розвитку можливостей”.

Від держави, за її словами, їм необхідні кілька речей: підтримка всебічної реабілітації – фізичної та ментальної; доступне іпотечне кредитування на купівлю нового житла; підтримка працевлаштування, освіти, підприємницької діяльності, а також можливість долучитися до політичних процесів.

“Мусимо створити дієву та ефективну законодавчу рамку нової ветеранської політики, яка базуватиметься на принципах соціальної інклюзії, безбар’єрності, протидії стигматизації, надання механізмів та підтримки для самостійного поліпшення ветеранами свого добробуту”, – наголошує очільниця партії “Слуга народу”.

На її думку, серед важливих першочергових проєктів у цьому напрямку – реабілітація, зокрема за допомогою адаптованих до ветеранів видів спорту, забезпечення їх зайнятістю та гідною працею, скорочення черги на житло, трансформація мережі госпіталів у сучасні реабілітаційні центри, створення мережі сучасних сервісних офісів у справах ветеранів.

“Загалом нова політика стосовно ветеранів має на меті забезпечення потреб в адаптації військових до цивільного життя, підтримку осіб з інвалідністю, гідний соцзахист, можливість працевлаштуватися чи започаткувати свою справу. Тож центри ветеранського розвитку, ветеранський спорт та бізнес, ветеранські фонди та забезпечення житлом будуть основами нової державної ветеранської політики”, – резюмує Олена Шуляк.