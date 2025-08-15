Герасимов підсунув путіну «карту окупації» Донеччини – ЦПД

Напередодні зустрічі російського диктатора владіміра путіна з американським лідером Дональдом Трампом на Алясці, начальник Генштабу Збройних сил рф валерій герасимов підготував спеціальну карту Донеччини. За даними керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, цей документ має стати частиною інформаційної маніпуляції, спрямованої на те, щоб переконати Вашингтон у нібито здатності російської армії прорвати український фронт.

За словами Коваленка, на карті будуть позначені маршрути просування диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника. План москви полягає в тому, щоб показати ці рухи як доказ можливості швидкого прориву та масштабного наступу на Донецькому напрямку.

📢 «Нібито в них все вже вирішено», – зазначив Коваленко. Він наголосив, що російська сторона не уточнюватиме, де мова йде лише про невеликі групи по 3–5 осіб, а де про фактичне закріплення і утримання позицій на фронті.

Насправді, підкреслив він, ситуація на передовій залишається складною, але у росії немає сил для стрімкого просування до Краматорська чи Слов’янська.

📢 «І також вони не окупували Покровськ, і Костянтинівку, які в їх планах мали б бути окупованими ще у 2024», – додав керівник Центру.

Попри це, за його словами, путін справді має намір представити американській стороні перебільшену та викривлену картину подій. До того ж кремль готує інші пропагандистські матеріали, зокрема «історичні довідки», покликані довести, що Україна — нібито «штучна держава».

Крім цього, російські спецслужби поширюють фейкові повідомлення про знищення спільно з Міноборони рф виробництва українських далекобійних ракет «Сапсан». За версією пропаганди, ці ракети начебто мали бути використані для ударів по москві, Мінську та об’єктах у глибині на росії «з дозволу НАТО».

☝️ Нагадаємо, що 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж (Аляска) відбудеться зустріч путіна і Трампа.

Раніше президент США заявив, що не виключає можливості мирної угоди між рф та Україною, яка передбачатиме «певний обмін територіями» України.

❗ Шостий президент України Володимир Зеленський неодноразово відкидав будь-які територіальні поступки, наголошуючи, що Україна не віддаватиме жодного метра своєї землі. 12 серпня він повторив цю позицію під час онлайн-переговорів із Трампом.