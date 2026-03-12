ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСПОРТ
ГАРТ 2026: відкрито реєстрацію на спортивний табір та змагання з баскетболу на кріслах колісних

Денис Молотов
ГАРТ 2026: відкрито реєстрацію на спортивний табір і змагання 06
Фото ілюстративне / відділ комунікацій Міністерства у справах ветеранів / 12.03.2026

Баскетбол на кріслах колісних стане головною дисципліною спортивного табору та всеукраїнських змагань, які відбудуться 20–26 квітня у Львові.  Протягом 20–24 квітня учасники проходитимуть п’ятиденний спортивний табір, а 25–26 квітня відбудеться дводенний турнір, що об’єднає спортсменів з різних регіонів України.

До участі запрошують:
  • ветеранів і ветеранок російсько-української війни, а також чинних військовослужбовців, які отримали травми або захворювання під час захисту України;
    представників ДСНС та іноземців, які стали на захист України;
    • усіх охочих, які не мають медичних протипоказань до гри у баскетбол на кріслах колісних.

☝️ Реєстрація триває до 15 березня. Заповнити форму можна за 👉 посиланням. Про результати відбору учасників повідомлять до 29 березня включно.

Як проходитимуть табір та змагання

Спортивний табір триватиме п’ять днів (20–24 квітня) і буде спрямований на відновлення здоров’я, адаптацію та соціалізацію учасників через спорт.

Програма розроблена спеціально для ветеранів, ветеранок та військовослужбовців, які мають видимі або невидимі травми, поранення чи захворювання.

Учасників очікують:
  • адаптовані тренування з баскетболу на кріслах колісних;
  • заняття з фізичними терапевтами;
  • психологічна підтримка;
  • культурні та освітні заходи.

Крім основної дисципліни, учасники зможуть спробувати інші адаптивні види спорту, зокрема:

  • стрільбу з лука;
  • веслування на тренажері;
  • настільний теніс.

Після завершення табору 25–26 квітня відбудуться Всеукраїнські змагання.

Турнір проходитиме у двох окремих змагальних сітках:
  • для новачків;
  • для команд із досвідом.

Такий формат дозволяє врахувати різний рівень підготовки учасників і створити рівні умови для всіх спортсменів. Досвідчені учасники можуть реєструватися як індивідуально, так і у складі команд.

Якщо команда подає заявку, її реєструє капітан, який зазначає повний склад учасників.

☝️ Максимальна кількість гравців у команді — 12 осіб разом із капітаном.

Кожен учасник також може запросити на змагання двох друзів або родичів. Організатори покриють витрати на їх проживання та харчування.

Для дітей під час турніру працюватиме окрема зона з іграми, майстер-класами та активностями.

Якщо виникли запитання, організатори просять звертатися:

📱 WhatsApp: 0676670039
📧 електронна пошта: adaptivesport@cbacenter.ngo

Захід організовують Центр ініціатив «Повернись живим» спільно з Міністерством у справах ветеранів України за підтримки EPAM та програми MATRA Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Ініціатива реалізується в межах Стратегії ветеранської політики, а також Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
