Фотовиставку «Добровольці Луганщини» презентували у Дніпрі

У Дніпрі відбулося відкриття фотовиставки «Добровольці Луганщини». Експозицію присвятили мужності, незламності та відданості українських добровольців, які стали на захист держави. Про це 13 березня повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

Церемонія відкриття розпочалася виконанням Державного Гімну України, який прозвучав у виконанні військового оркестру Оперативного командування «Схід».

На захід зібралися учасники, щоб вшанувати людей, які у найскладніший для країни час добровільно стали на її захист. Присутні також вшанували пам’ять полеглих Захисників і Захисниць хвилиною мовчання.

Особливо емоційним моментом стала зустріч із родиною добровольця Олександра Тараненка. У 2015 році він вступив до добровольчого батальйону «Дніпро-1» та пройшов бойове хрещення у Пісках Донецької області.

Після початку повномасштабного вторгнення росії доброволець знову став до лав захисників України та брав участь у бойових діях на Донеччині й Харківщині.

Під час заходу родині вручили квіти та пам’ятний подарунок, а також подякували за реалізацію освітньо-реабілітаційного проєкту «Тримайся за гриву». Цей проєкт передбачає іпотерапію для ветеранів та військовослужбовців, спрямовану на підтримку їхньої фізичної та психологічної реабілітації.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко висловив подяку українським добровольцям за відвагу, патріотизм і відданість державі.

ℹ️ Фотовиставка «Добровольці Луганщини» розповідає історії людей, які стали на захист України у 2014 та 2022 роках. Багато з них і сьогодні продовжують службу у лавах Збройних сил України. Кожна світлина експозиції відображає приклади мужності, сили духу та щирої любові до України.

